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Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Байден обеспокоен планами РФ по ядерному оружию в Беларуси

Александра Иванова
43 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 марта.

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На 399-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 29 марта (время московское).

Байден обеспокоен "опасными разговорами" Путина о ядерном оружии в Беларуси

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Президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. "Пока они еще этого не сделали. Но, конечно, я обеспокоен в связи с этим", - сказал он перед журналистами в Вашингтоне. Байден назвал соответствующее заявление Владимира Путина "опасными разговорами".

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Канада предоставит Украине кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро) по линии Международного валютного фонда (МВФ) в теченеи 2023 года. Об этом сообщает CBC со ссылкой на обнародованный проект бюджета страны.

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С начала войны в Россию были незаконно депортированы 19.514 украинских детей, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram. "Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей", - отметили в ведомстве.

Глава МАГАТЭ надеется на сделку по защите Запорожской АЭС

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Соглашение по защите Запорожской АЭС все еще может быть достигнуто, заявил в интервью Reuters генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые выносим на обсуждение. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать - вместо территориальной концепции", - сказал он накануне посещения атомной электростанции, которое должно состояться 28 марта.

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области, где провел совещание с представителями местной власти и командующими, которые отвечают непосредственно за защиту этих регионов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, добавив, что провел "особый разговор" с главой пограничной службы: "О защите Сумщины и других наших (украинских. - Ред.) областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой". "Есть вопросы, которые требуют решения. Будут решены", - указал в этой связи глава украинского государства.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

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