Сбор мусора сделал мальчика из Парижа знаменитостью (19.10.2021)

11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.