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11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.