Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Франция

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Франция".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
26.03.2019, Rheinland-Pfalz, Mülheim-Kärlich: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt den einst 162 Meter hohen Kühlturm des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich, von dem mit Hilfe einer ferngesteuerten Spezialmaschine bereits rund 50 Meter abgetragen wurden. Schon seit 2004 läuft der Abriss des Meilers Mülheim-Kärlich - und er wird sich laut Planung noch fast zehn Jahre hinziehen. (Zu dpa: Landmarken verschwinden - AKW-Abriss in Mülheim-Kärlich und Biblis). Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Министр охраны окружающей среды ФРГ раскритиковала АЭС 08.11.2021

Франция и еще семь европейских стран добиваются признания атомной энергии экологичной. Но Германия больше не хочет ее использовать. АЭС не решают проблему изменения климата, считает министр Шульце.
03.11.21 *** France's President Emmanuel Macron (C), flanked by his wife Brigitte Macron (L), arrives for talks with outgoing German Chancellor Angela Merkel (R), in Beaune, Eastern France, on November 3, 2021. - I am now leaving this European Union in my responsibility as Chancellor in a situation that worries me, said Merkel on October 22. We have overcome many crises, through respect and efforts to find common solutions, but we have a series of unresolved problems, she warned. Angela Merkel's Christian Democrats (CDU) will pick their next leader through an unprecedented rank-and-file vote after a dismal result in September's election, party chiefs said on November 2. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / POOL / AFP) (Photo by PHILIPPE DESMAZES/POOL/AFP via Getty Images)

Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона 04.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит во Францию. В бургундском Боне она встретилась с президентом страны Эмманюэлем Макроном, его женой Брижит и пообщалась с горожанами.
June 19, 2018. - Belarus, Minsk. - President of Belarus Alexander Lukashenko before a meeting with Russian President Vladimir Putin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми 27.10.2021

Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС, заявили в МИД Франции.
16.11.2016 FILE PHOTO - General view of the construction site of the third-generation European Pressurised Water nuclear reactor (EPR) in Flamanville, France, November 16, 2016. REUTERS/Benoit Tessier/File photo

Инвестиции в атомную энергетику: зачем Франции мини-реакторы 27.10.2021

На фоне отказа многих стран от использования атомной энергии и вопреки критике экспертов Франция планирует вкладывать деньги в развитие ядерных мини-реакторов. Зачем это Парижу?

Euromaxx 28.06.2017 Champagnerbier

Франция добилась отсрочки исполнения нового закона РФ о шампанском 26.10.2021

В конфликте Франции и России о новом законе, обязывающем виноделов Шампани называть шампанское "игристым вином", достигнуто решение о тайм-ауте до конца текущего года.

Сбор мусора сделал мальчика из Парижа знаменитостью (19.10.2021) 19.10.2021

11-летний парижанин вылавливает по выходным металлолом из Сены. За два года они с отцом достали из реки 20 тонн мусора. Такое необычное хобби маленького парижанина привлекло к нему внимание даже французского президента Макрона. Самые необычные предметы "улова" выставляются в небольшом музее.
France's Kylian Mbappe, left, kicks the ball past Spain's goalkeeper Unai Simon to score his team's second goal during the UEFA Nations League final soccer match between Spain and France at the San Siro stadium, in Milan, Italy, Sunday, Oct. 10, 2021. (Massimo Paolone/LaPresse via AP)

Сборная Франции по футболу стала победителем в Лиге наций 10.10.2021

В финальном матче Лиги наций французы взяли верх над испанцами со счетом 2:1 и стали второй в истории командой-победительницей этого турнира.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС 09.10.2021

В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
People wave the French and Algerian flags during a demonstration against a municipal order banning the conspicuous showing of foreign flags issued by French right-wing UMP mayor of Nice Christian Estrosi (not pictured), following Algeria's fans celebrations during the 2014 FIFA World Cup, on July 05, 2014, in Nice, southeastern France. The French courts have suspended the controversial order on July 4, 2014, deeming it disproportionate. AFP PHOTO / VALERY HACHE (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images)

Алжир отозвал своего посла из Франции 02.10.2021

СМИ полагают, что отзыв посла из Парижа может быть связан с критическими высказываниями в адрес Алжира президента Франции Макрона. Алжирские власти пока не объяснили этот шаг.
ARCHIV - Blick über Bamako in Mali, aufgenommen am 18.03.2013. Zwei bewaffnete Männer haben das Luxushotel Radisson in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und halten dort 170 Menschen als Geiseln. Foto: Oliver Lang/dpa (zu dpa 170 Geiseln bei Überfall auf Luxushotel in Mali vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright:

В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России 01.10.2021

Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Gasflamme brennt am 09.05.2016 in Berlin. (zu dpa Studie: Gasversorger geben sinkende Preise nicht vollständig weiter vom 28.12.2016) Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Франция установит планку для цен на газ и свет на зимний период 01.10.2021

Во Франции, как и в других странах Европы, резко растут цены на энергоносители. Премьер-министр Жан Кастекс пообещал, что до апреля 2020 года на газ будут действовать октябрьские тарифы.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, left, and French President Emmanuel Macron shake hands after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Франция продаст фрегаты Греции после срыва контракта на подлодки с Австралией 28.09.2021

Спустя две недели после потери контракта на поставку Австралии подводных лодок Франция договорилась о продаже Греции трех фрегатов. Стоимость сделки оценивается в 3 миллиарда евро.
06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Постоянные члены СБ ООН согласовали общую линию в отношении "Талибана" 23.09.2021

США, Великобритания, Франция, РФ и КНР заявили о приверженности миру и стабильности в Афганистане, сообщил после встречи в рамках Генассамблеи ООН Антониу Гутерриш.
Malis Premierminister Choguel Kokalla Maïga Copyright: Presse- und Kommunikationsdienst des Premierministers von Mali

Власти Мали назвали "слухами" сообщения о приглашении ЧВК Вагнера 20.09.2021

Правительство Мали заявило, что удивлено обвинениями в свой адрес и отвергло сообщения о якобы имеющихся у Бамако планах позвать в страну частную военную компанию Вагнера.
epa05277499 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Скандал с подлодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО 18.09.2021

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.
Показать еще