ФРГ и Франция хотят начать переговоры о беженцах с Лондоном

Германия и Франция призвали Европейскую комиссию начать переговоры с Великобританией о заключении соглашения, касающегося миграции и предоставления убежища. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает агентство AFP со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) и ее французского коллеги Жеральда Дарманена. В нем среди прочего утверждается, что "Брекзит" оказал "очень пагубное воздействие на согласованность нашей миграционной политики", поэтому Еврокомиссия должна "быстро подготовить проект мандата для переговоров" с Великобританией. Письмо было адресовано еврокомиссару по внутренним делам Илве Йоханссон.

Большие миграционные потоки между Великобританией и ЕС

"Отсутствие положений, регулирующих перемещения людей между Великобританией и Шенгенской зоной", явно увеличивают миграционные потоки, а рост числа нелегальных мигрантов, направляющихся в Великобританию через пролив Ла-Манш и Северное море, ставит под угрозу их жизни, говорится в письме министров двух стран.

В свою очередь на маршруты, пролегающие из Великобритании в ЕС, приходятся "почти треть нелегальных въездов" в Шенгенскую зону, подчеркивают Фезер и Дарманен. По их мнению, "отсутствие правовых перспектив" в Великобритании побуждает нелегальных мигрантов уходить в подполье и "укрепляет группы контрабандистов".

Фезер и Дарманен также отметили, что вступление в должность нового британского правительства - подходящее время для достижения "конкретного прогресса" в вопросах нелегальной миграции, предоставления убежища, а также легальной миграции по семейным и профессиональным основаниям.

Критика стран ЕС за несоблюдение соглашений о миграции

В своем письме главы МВД Германии и Франции также раскритиковали другие страны ЕС за то, что те "лишь изредка" соблюдают или "вовсе не соблюдают" Дублинские соглашения, предусматривающие, что ходатайство иностранца об убежище рассматривает то государство ЕС, на территорию которого тот первоначально прибыл.

ФРГ ввела повсеместный выборочный контроль на границах

С 16 сентября на всех наземных границах Германии действует выборочный погранконтроль. "Нам необходимо сдерживать нерегулируемую миграцию, остановить контрабандистов, связать руки преступникам, выявлять и останавливать исламистов", - заявляла министр внутренних дел Нэнси Фезер еженедельнику Bild am Sonntag.