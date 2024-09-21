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Правосудие и законФранция

СМИ: Telegram стал сотрудничать не только с властями Франции

Кирилл Шестаков
21 сентября 2024 г.

После ареста Павла Дурова администрация Telegram стала активнее отвечать на запросы правоохранителей по всему миру, пишет Le Figaro.

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Смартфон с логотипом Telegram
Смартфон с логотипом TelegramФото: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

Администрация мессенджера Telegram, принадлежащего недавно задержанному в Париже Павлу Дурову, стал активнее сотрудничать с правоохранительными органами Франции и других стран. Об этом сообщила в пятницу, 20 сентября, газета Le Figaro. Ранее о резкой "смене стратегии" Telegram после ареста его основателя писала газета Liberation.

Заказные убийства и преступления против детей

По данным Le Figaro, одна из стран Евросоюза уже смогла получить ответ на запрос по Telegram-группе, в которой обсуждалось около 100 заказных убийств. Другой запрос команде мессенджера отправили власти Южной Кореи.

В свою очередь Liberation утверждает, что Telegram отреагировал на запросы отдела по делам несовершеннолетних (OFMIN) французской Национальной полиции. Администрация мессенджера предоставила данные, которые могут помочь идентифицировать людей, подозреваемых в преступлениях против детей.

Готовность Telegram наладить отношения с правосудием может продвинуть множество национальных и международных расследований, отмечает Le Figaro.

NYT: Telegram - площадка для преступников, экстремистов и террористов

Газета The New York 7 сентября опубликовала расследование, в ходе которого, как утверждается, были проанализированы миллионы сообщений из более чем 16 тысяч Telegram-каналов. Журналисты сообщили, что мессенджер "наводнен" предложениями о продаже оружия и наркотиков, расистскими материалами и контентом, создаваемым террористами "Исламского государства" и радикального исламистского движения ХАМАС.

Дело Павла Дурова

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из своего частного самолета. Его обвинили в намеренном отсутствии модерации незаконного контента в мессенджере.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. В отношении него ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой осуществляется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

 

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