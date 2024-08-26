Макрон: Задержание Дурова - не политическое решение

Задержание Павла Дурова во Франции - прерогатива судебной власти, политика не имеет к этому никакого отношения, заявил Эмманюэль Макрон. Владельца Telegram обвиняют в отказе содействовать расследованию киберпреступлений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова правоохранительными органами страны, опровергнув заявления о том, что за преследованием Дурова могут стоять французские власти. "Задержание генерального директора Telegram произошло в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение по этому вопросу остается за судьями", - говорится в заявлении Макрона, опубликованном в понедельник, 26 августа, на платформе Х.

Французский лидер подчеркнул, что его страна "глубоко привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и духу предпринимательства", а соблюдение закона в ней обеспечивается судебной властью, обладающей полной независимостью. "В правовом государстве свободы реализуются в рамках закона, чтобы защищать граждан и соблюдать их основные права, - как в соцсетях, так и в реальной жизни", - добавил Макрон.

Полиция: Дуров задержан из-за отказа сотрудничать в расследовании преступлений

В свою очередь полиция Франция уточнила, что Павел Дуров находится под следствием национального подразделения по киберпреступности и управления по борьбе с мошенничеством и до сих пор остается под стражей. Основателя Telegram обвиняют в пассивности и отказе от сотрудничества в расследовании финансовых и киберпреступлений, совершаемых на его платформе, сообщили в правоохранительных органах.

Накануне французские судебные власти продлили срок содержания Дурова под стражей еще на 48 часов. Начальный период задержания для допроса может длиться максимум до 96 часов, в течение этого времени Дурову либо должны предъявить обвинения, либо выпустить его на свободу. 39-летнего владельца Telegram, имеющего наряду с российским и французское гражданство, задержали в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа.

Команда Telegram высказалась о задержании Дурова

Команда Telegram в комментарии, выпущенном спустя сутки после задержания основателя платформы, заявила, что Дурову "нечего скрывать", "он часто путешествует по Европе", а сама платформа соблюдает законы ЕС. По утверждению представителей Telegram, "модерация соответствует отраслевым стандартам". "Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - считают в Telegram.