Дурову продлили срок задержания во Франции

По данным СМИ, ордер на арест Дурова выдан в рамках предварительного расследования мошенничества, незаконного оборота наркотиков, кибербуллинга, оргпреступности, преступлений против детей, пропаганды терроризма.

Французские судебные власти в воскресенье, 25 августа, продлили срок содержания под стражей 39-летнего основателя Telegram Павла Дуроваеще на 48 часов, сообщает AFP со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже вечером 24 августа. Начальный период задержания для допроса может длиться максимум до 96 часов, отмечают журналисты. В течение этого времени Дурову должны предъявить обвинения или выпустить на свободу.

"Не принял меры по пресечению преступного использования платформы"

Издание Le Provence пишет, что Управление по делам несовершеннолетних Национальной полиции (OFMIN) выдало ордер на арест Дурова, расследование было поручено Национальному кибер-подразделению жандармерии и Национальному бюро по борьбе с мошенничеством.

По данным СМИ, ордер выдан в рамках предварительного расследования предполагаемых преступлений, включая мошенничество, незаконный оборот наркотиков, кибербуллинг, организованную преступность, преступления против детей и пропаганду терроризма. Дурову инкриминируют в непринятии мер по пресечению преступного использования его платформы.

Французские власти и правоохранительные органы по-прежнему не прокомментировали задержание Дурова. Прокуратура Парижа в ответе на запрос ТАСС сообщила, что полное заявление для прессы будет обнародовано в понедельник, 26 августа.

Telegram высказался о задержании своего основателя спустя сутки

Команда Telegram в комментарии, выпущенном спустя сутки после задержания Дурова, заявила, что "ему нечего скрывать", и "он часто путешествует по Европе", а сама платформа соблюдает законы ЕС. По утверждению представителей Telegram "модерация соответствует отраслевым стандартам". "Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой", - считают в Telegram.

Посольство России в Париже заявило, что оно потребовало доступа к Дурову, но не получило ответа и обвинило Францию в отказе от сотрудничества. Поскольку у Дурова также было французское гражданство, "Франция считает, что это его основное гражданство", заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

В Париже россиянин объявил голодовку в поддержку Павла Дурова

Владимир Черкасов, сын правозащитника Александра Черкасова, вышел на Площадь Бастилии в Париже с плакатом Free Durov. Молодой человек объявил голодовку, требуя освободить основателя Telegram, сообщает SOTAvision.



"Я считаю, что французские спецслужбы пытаются выманить ключи шифрования чтобы читать все, что мы пишем в телеграме. Я, как любой человек, осуждаю терроризм и педофилию, но человек, построивший фабрику ножей, не виноват в том, что кто-то ножом убил кого-то", - заявил активист.