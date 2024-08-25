Telegram о задержании Дурова: Ему нечего скрывать

Команда мессенджера выступила с заявлением спустя почти сутки после задержания создателя Telegram во Франции. Прокуратура Парижа планирует сделать свое заявление 26 августа.

Команда Telegram выступила вечером в воскресенье, 25 августа, с заявлением в связи с задержанием во Франции создателя мессенджера Павла Дурова. В компании заявили, что Telegram "соблюдает законы ЕС", а модерация контента "соответствует отраслевым стандартам и постоянно улучшается". В тексте, опубликованном в аккаунте Telegram, говорится также, что гендиректору компании "нечего скрывать и он постоянно путешествует по Европе". Утверждения, что сам Дуров или платформа несут ответственность за злоупотребления пользователей команда Telegram называла "абсурдными", добавив, что ждет "скорейшего разрешения этой ситуации".

Французские власти не комментировали задержание Дурова

Заявление Telegram было опубликовано спустя почти сутки после задержания Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. О задержании сообщили французские СМИ, по их данным, причиной для ордера стал отказ Дурова сотрудничать с правоохранительными органами страны, а также отсутствие достаточной модерации контента в Telegram.

Дурова называют подозреваемым в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере - в частности, это наркоторговля, терроризм, распространение детской порнографии, мошенничество и ряд других сфер преступности. При этом власти Франции никак не комментировали задержание бизнесмена.

Прокуратура Парижа, в ведении которой находится дело, заявила, что заявление для прессы опубликует в понедельник, 26 августа, сообщили в ведомстве ТАСС в ответ на запрос о причинах задержания. Посольство России во Франции заявило, что потребовало от французских властей предоставить консульский доступ к Павлу Дурову.

Павел Дуров с 2014 года не живет в России

Дуров, ранее основавший российскую соцсеть "ВКонтакте", создал мессенджер Telegram в 2013 году. В настоящее время это четвертый по популярности мессенджер в мире, Дуров в июле оценивал число активных пользователей в 950 миллионов. Он основной владелец Telegram, мессенджер оценивается в 30 миллиардов долларов.

В 2014 году Павел Дуров покинул Россию, "отказавшись подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на его платформе социальных СМИ "Вконтакте", которую он затем продал, напоминает Reuters. В 2021 году Дуров получил французское гражданство. По данным Forbes, у него помимо французского и российского, есть так же гражданства государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. При этом срок действия российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек. Вскоре после начала войны России против Украины, в апреле 2022 года, Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом.

В 2018 году российские власти на некоторое время ограничили доступ к Telegram после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. В Москве прошел массовый митинг в защиту Telegram, на котором, в частности, выступил Алексей Навальный. Впоследствии решение о блокировке Telegram было отменено.

Илон Маск призывает освободить Дурова

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X и владелец сервиса микроблогов X Илон Маск в воскресенье, 25 августа, опубликовал несколько постов с призывом освободить Павла Дурова. В частности, под хэштегом FreePavel Маск опубликовал отрывок из интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. В другом посте на французском написано "Свобода. Свобода! Свобода?".

В Москве у посольства Франции и в Санкт-Петербурге у здания французского консульства партия "Новые люди" провела несогласованные акции в поддержку Дурова. Участники акции принесли бумажные самолетики, как символ Telegram. Такие же самолетики были на митинге в защиту Telegram от российских властей в 2018 году.