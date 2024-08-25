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В МИД РФ отреагировали на задержание Дурова во Франции

Анатолий Арни
25 августа 2024 г.

Посольство РФ во Франции пытается "прояснить ситуацию" вокруг ареста основателя Telegram Павла Дурова, заявили в МИД РФ.

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Здание российского посольства в Париже
Здание российского посольства в ПарижеФото: Victor Joly/abaca/picture alliance

Российское посольство во Франции "сразу же" после ареста основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту "предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации". Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

По словам собеседника агентства, российские дипломаты начали работу над делом несмотря на то, что в посольство РФ не поступало обращения со стороны представителей Дурова.

Об обращении к главе МИД РФ с призывом добиться освобождения Дурова заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя», - цитировало чиновника РИА "Новости". Однако в российском министерстве заявили, что обращение Даванкова не было стимулом для работы дипломатов.

Дуров - гражданин как минимум четырех стран, в том числе и Франции

В случае предъявления обвинений Павлу Дурову во Франции есть вероятность того, что его не станут экстрадировать в другую страну, так как российский миллиардер в 2021 году получил французский паспорт. В подобных ситуациях нередка практика, когда людей с гражданством нескольких стран судят как граждан той страны, в которой они были задержаны.

К примеру, в самой РФ в прошлом неоднократно отказывали даже в консульском доступе дипломатов из иных стран к людям с двойным гражданством. Одним из последних подобных случаев было дело гражданина Германии и России Кевина Лика, ставшего самым юным осужденным по статье о "госизмене" в РФ.

В свою очередь, Павел Дуров вскоре после начала российского вторжения в Украину попросил СМИ не называть его российским бизнесменом, мотивируя это именно наличием у него паспортов других стран. Помимо французского и российского, у Дурова есть гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис, которое нередко выдают за инвестиции в экономику страны, а также гражданство ОАЭ.

При этом дипломаты обеих этих стран не сообщали о каких-либо реакциях на задержание Дурова во Франции.

В 2022 году издание Forbes сообщало, что у Дурова уже нет действующего российского паспорта, так как срок действия документа истек, а миллиардер "не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет".

Дурову грозит до 20 лет тюрьмы за содействие преступности в Telegram

Основатель компании Telegram, создавшей одноименный мессенджер, был задержан по прилете в аэропорт Ле Бурже в Париже вечером 24 августа. По данным СМИ, Дурова подозревают в соучастии незаконной деятельности, происходящей в мессенджере Telegram - в частности, это терроризм, наркоторговля, распространение детской порнографии, а также мошенничество.

Подозрения в соучастии подобной деятельности в отношении Дурова обусловлены тем, что его компания отказывалась сотрудничать с правоохранительными органами Франции по соответствующим запросам, а также не обеспечила достаточную модерацию контента в Telegram. Исходя из предварительных данных о возможных обвинениях, во Франции Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы, отмечают СМИ.

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