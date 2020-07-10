Telegram в опале: почему в Германии хотят ограничить работу мессенджера

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Все больше немецких политиков требуют принять жесткие меры против мессенджера Telegram, набирающего популярность в ФРГ. За что критикуют компанию Павла Дурова и при чем тут пандемия коронавируса - у DW.
У мессенджера Telegram, насчитывающего в Германии более 5 млн пользователей, уже не раз происходили трения с немецким властями. Прежде всего потому, что в ФРГ он стал чем-то вроде основного "места встречи" граждан, критикующих меры правительства по борьбе с пандемией COVID-19, в том числе пользователей, распространяющих теории заговора и призывающих к насилию против политиков, ответственных за принятие антиковидных ограничений.
Большой резонанс вызвали, в частности, появившиеся в Telegram-чате "Dresden Offlinevernetzung" в начале декабря сообщения с угрозами убийства премьера Саксонии Михаэля Кречмера(Michael Kretschmer). 15 декабря полиция и спецназ провели пять обысков в квартирах и на месте работы подозреваемых в Дрездене и расположенном в его предместье городе Хайденау. В результате были изъяты детали оружия и самострелов.
"Мессенджер Telegram плюет на германские законы. Политикам пришла пора вмешаться", - написала в тот же день газета FAZ, сравнив популярный мессенджер с "болотом, которое пора осушить".
За пару дней до этого, 12 декабря, сам Кречмер, комментируя в интервью газете Bild am Sonntag активность критиков антиковидных мер в Telegram, потребовал ограничить работу мессенджера в ФРГ. Если оператор приложения ничего не предпримет против разжигания ненависти, то "ЕС, правительство Германии, Apple и Android должны будут ограничить возможности его использования", заявил он тогда.
Неделей ранее более двух десятков противников карантинных ограничений устроили факельное шествие у дома министра здравоохранения Саксонии Петры Кёппинг (Petra Köpping). Сообщается, что эту акцию они организовали также через Telegram.
Злоупотребления мессенджером регистрируют и в других странах ЕС. Так, в конце ноября в Италии была задержана группа подозреваемых в продаже через Telegram "подлинных" сертификатов о вакцинации от COVID-19.
Как отмечает в интервью DW профессор Маттиас Кеттеман (Matthias C. Kettemann) - специалист по правовому регулированию в сфере цифровой коммуникации Института медийных исследований в Лейбнице, - Telegram заработал себе репутацию альтернативы для Facebook и Twitter именно потому, что в нем происходит гораздо меньше модерации.
"В Telegram встречается контент, который в Facebook или Twitter немедленно бы удалили", - продолжает эксперт. Вот уже около года эти крупные компании по собственной инициативе отсеивают дезинформацию о коронавирусе, опасаясь, что ее распространение может иметь негативные последствия для общества.
В Германии Telegram до сих пор удавалось уклоняться от необходимости модерировать контент благодаря тому, что с момента своего основания в 2013 году приложение декларировалось как мессенджер, а не как соцсеть. Таким образом, на него не распространялось действие так называемого закона о защите прав в социальных сетях (Netzwerkdurchsuchungsgesetz, NetzDG), объясняет в беседе с DW адвокат, специалист по интернет- и медиаправу Кристиан Зольмеке (Christian Solmecke).
Этот закон, вступивший в силу в 2018 году, предписывает соцсетям отслеживать противоправный контент. Когда речь идет о явно уголовно наказуемых деяниях - например угрозе убийства или разжигании межнациональной ненависти, - на удаление постов отводится 24 часа; в более спорных случаях - 7 дней, указывает эксперт.
По словам Маттиаса Кеттемана, на протяжении лет немецкие политики не принуждали Telegram к исполнению этого закона, но сегодня многое изменилось. "В Telegram появились открытые каналы, в которых пользователи могут обратиться к широкой публике, в том числе анонимно. Таким образом, он стал сопоставим по своему воздействию с соцсетью Facebook, - подчеркивает ученый. - Сама компания по-прежнему считает, что на нее должно распространяться исключение, но это - неверно".
Такого же мнения придерживается и Минюст ФРГ. Весной 2021 года он возбудил против Telegram два дела о нарушении закона о защите прав в соцсетях. Однако привлечь мессенджер к ответственности пока не удалось: поскольку головной офис компании расположен в Дубае, добраться до нее немецким властям сложно.
13 декабря глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газетам медиагруппы Funke подтвердила, что в Telegram до сих пор не отреагировали на обращение немецких властей. "Нынешнее правительство так этого не оставит", - пригрозила министр.
"Telegram находится в поле германского законодательства и действует противоправно, отказываясь удалять запрещенный контент", - констатирует и Маттиас Кеттеман. Однако есть ли у ФРГ рычаги для давления на мессенджер?
По словам Кристиана Зольмеке, Германии остается лишь надеяться на помощь властей ОАЭ, "однако дело может затянуться, если результата вообще удастся достичь". "Многие политики возлагают надежды на общеевропейское решение в этой области, а именно закон о цифровых службах (Digital Services Act), который будет более строго регулировать интернет-платформы. Однако могут пройти месяцы, если не годы, пока он вступит в силу", - рассуждает адвокат.
И Кристиан Зольмеке, и Маттиас Кеттеман предлагают другое решение. "Гораздо эффективнее было бы подвергнуть Telegram общественному давлению с помощью так называемых "интернет-сторожей" (Gate keeper), то есть предприятий, от которых эта компания зависит", - говорит Кеттеман, вспоминая историю американской соцсети Parler, которую IT-гиганты Apple и Google просто "выкинули" из своих магазинов приложений из-за отсутствия должного модерирования контента.
Когда власти России в 2018 году попытались заблокировать Telegram, Роскомнадзор пошел по пути отключения IP-адресов, по которым "мигрировал" мессенджер. В Германии и ЕС в целом этот шаг, по мнению опрошенных DW экспертов, являлся бы по меньшей мере спорным, если не противоречащим конституции. Ведь большая часть онлайн-контента, распространяемого через Telegram, легальна, а значит, его блокировку можно было бы расценить как вмешательство в свободу коммуникации миллионов пользователей.
По результатам опроса института Insa, которые опубликовала Bild am Sonntag в середине декабря, 76% немцев выступают за то, чтобы Telegram и другие платформы удаляли угрозы и контент, разжигающий ненависть, и лишь 11% - против. Кроме того, половина опрошенных хочет, чтобы пользователи публиковали свои настоящие имена. 35%, однако, высказались против этого.
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