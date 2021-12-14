 Немецкие политики призвали к жестким действиям против Telegram | Новости из Германии о Германии | DW | 14.12.2021

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Германия

Немецкие политики призвали к жестким действиям против Telegram

Если сервис откажется удалять сообщения, разжигающие ненависть и пропагандирующие насилие, должны последовать санкции со стороны государства, полагают в Германии.

Символ мессенджера Telegram

Немецкие политики больше не хотят наблюдать за тем, как в мессенджере Telegram распространяются конспирологические теории и призывы к насилию и требуют принятия самых жестких мер. Сервис должен удалять сообщения, разжигающие ненависть и пропагандирующие насилие, - заявил министр внутренних дел федеральной земли Тюрингия Георг Майер (Georg Maier) в интервью, опубликованном изданием  Süddeutsche Zeitung во вторник, 14 декабря. "Если мессенджер этого не сделает, должны последовать санкции. Такие как штрафы", - уверен политик .

По словам министра внутренних дел Саксонии Роланда Вёллера (Roland Wöller), Telegram обладает "невероятной мобилизационной силой".  В эфире общественной телекомпании Phoenix он потребовал, чтобы сервис был привлечен к ответственности за уголовные преступления, которым он способствовал, а также заявил о необходимости сообщать полиции настоящие имена пользователей для проведения расследований.

Недавно расследование проведенное средствами массовой информации в Саксонии показало, что экстремисты обсуждали в Telegram планы убийства премьер-министра федеральной земли Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer). О факельном шествии, призванном запугать министра здравоохранения земли Петру Кёппинг (Petra Köpping) экстремисты также договорились через Telegram.

Нужно ли менять NetzDG?

Вступивший в силу в Германии с 1 января 2018 года "Закон о мерах в отношении социальных сетей" (NetzDG) ​обязывает крупные интернет-платформы в Германии в течение 24 часов удалять сообщения, распространяющие ненависть и вражду, а также сообщать о незаконном контенте в Федеральное управление уголовной полиции.

NetzDG пока распространяется только на крупные интернет-платформы, а не на сервисы обмена сообщениями, к категории которых относит себя Telegram. Эта классификация вызывает споры среди экспертов, поскольку в Telegram существуют не только приватные чаты, но и публичные группы и каналы. Федеральное министерство внутренних дел рассматривает сервис как социальную сеть, подпадающую под действие NetzDG.

На запросы не отвечает

Telegram базируется в Дубае и, по данным Федерального министерства внутренних дел, в прошлом не отвечал на запросы. Обращение за правовой помощью к властям Объединенных Арабских Эмиратов тоже пока не принесло результата.

Если компания будет и дальше отказываться удалять криминальный контент, Германия может обратиться за поддержкой к операторам наиболее важных операционных систем для смартфонов, Alphabet (Android) и Apple (iOS). "Геоблокировка может стать последним шагом в правительственных действиях", - считает  Майер.

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    Автор: Григорий Аросев


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Пятница 13-е, или Самый черный день для Telegram - DW Новости (13.04.2018)

 

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