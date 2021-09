Суд в Москве оштрафовал Facebook, Telegram и Twitter суммарно на 35 млн рублей

Судебный участок №422 Таганского района города Москвы оштрафовал компании Facebook Inc, Twitter Inc и Тelegram Messenger Inc соответственно на 21 млн, 5 млн и 9 млн рублей. Сообщения об этом появились во вторник, 14 сентября, в Telegram-канале "Московские суды".

Мировой судья признал руководство трех социальных сетей виновным по частям 2 и 4 статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Часть 4, в частности, гласит, что штраф может быть назначен в случае неудаления "информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних", а также информации "о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ" в случае, если "обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством Российской Федерации". Какой именно контент Facebook, Twitter и Telegram не удалили, не указано.

По данным издания "Новая газета", общая сумма штрафов Facebook в России превысила 90 млн рублей, Twitter и Telegram оштрафованы в общей сложности на 45 млн и 35 млн рублей соответственно.

