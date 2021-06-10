Facebook и Telegram оштрафованы в России за отказ удалять запрещенный контент

За несогласие компаний Facebook и Telegram удалить запрещенный контент, связанный с митингами в России, мировой суд Таганского района Москвы назначил им крупные штрафы. Facebook по двум административным протоколам должен выплатить по 3 млн рублей. Telegram получил три штрафа на сумму 5 млн, 4 млн и 2 млн рублей соответственно. Судебное решение об этом принято в четверг, 22 июля.

Причины вердикта

Причиной наложения санкций стало, в частности, неудаление либо несвоевременное удаление призывов к участию в несанкционированных акциях, а также отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

В этот же день мировой суд намерен рассмотреть еще два аналогичных протокола Роскомнадзора в отношении Twitter за неудаление запрещенной информации.

Согласно действующему в РФ законодательству, в случае если интернет-платформа после уведомления со стороны Роскомнадзора не ограничивает доступ к запрещенной информации, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Штраф за отказ удалить информацию с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков может составить до 8 млн рублей. При повторном нарушении штраф повышается до одной пятой совокупного размера годовой выручки.

С начала 2021 года Facebook уже оштрафован в России на 49 млн рублей, а Telegram - на 26 млн рублей.

Смотрите также: