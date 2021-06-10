 Facebook и Telegram оштрафованы в России за отказ удалять запрещенный контент | Новости политики из Германии | DW | 22.07.2021

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Политика

Facebook и Telegram оштрафованы в России за отказ удалять запрещенный контент

По решению московского суда, Facebook должен выплатить 6 млн рублей, а Telegram – 11 мл рублей. Одна из причин наказания - несогласие удалять призывы к участию в несанкционированных акциях.

Экран смартфона

За несогласие компаний Facebook и Telegram удалить запрещенный контент, связанный с митингами в России, мировой  суд Таганского района Москвы назначил им крупные штрафы. Facebook по двум административным протоколам должен выплатить по 3 млн рублей. Telegram получил три штрафа на сумму 5 млн, 4 млн и 2 млн рублей соответственно. Судебное решение об этом принято в четверг, 22 июля.

Причины вердикта

Причиной наложения санкций стало, в частности, неудаление либо несвоевременное удаление призывов к участию в несанкционированных акциях, а также отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

В этот же день мировой суд намерен рассмотреть еще два аналогичных протокола  Роскомнадзора в отношении Twitter за неудаление запрещенной информации.

Согласно действующему в  РФ законодательству, в случае если интернет-платформа после уведомления со стороны Роскомнадзора не ограничивает доступ к запрещенной информации, ее могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Штраф за отказ удалить информацию с призывами к экстремизму, детской порнографией и способами изготовления наркотиков может составить до 8 млн рублей. При повторном нарушении штраф повышается до одной пятой совокупного размера годовой выручки.

С начала 2021 года Facebook уже оштрафован в России на 49 млн рублей, а Telegram - на 26 млн рублей.

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    Автор: Элла Володина


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