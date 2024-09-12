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ПолитикаФранция

СМИ: Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции

Роман Сулима
12 сентября 2024 г.

По данным газеты Libération, еще недавно мессенджер игнорировал запросы правоохранительных органов, но теперь, приступив к сотрудничеству, отвечает на них. Информация сможет помочь идентифицировать пользователей.

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров, фото из архиваФото: Robert Schlesinger/picture alliance

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram, сообщила в четверг, 12 сентября, французская газета Libération. По ее данным, еще недавно Дуров игнорировал запросы силовиков, но сейчас Telegram ведет "беспрецедентное сотрудничество" с ними и отвечает на запросы.

"Дверь действительно открывается", - такими словами подтвердила газете начало сотрудничества руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс. По данным Libération, по этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram.

Так, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской нацполиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям, предоставив данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей, отмечает Libération.

Дело Павла Дурова

39-летнего Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, когда он вышел из своего частного самолета. Его обвинили в намеренном отсутствии модерации незаконного контента в мессенджере. Основатель Telegram был "шокирован арестом", поскольку у мессенджера имелся канал связи с французской контрразведкой, писала Libération ранее.

28 августа Дурова освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. В отношении него ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой осуществляется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Гражданство Франции по особой процедуре

В 2021 году Павел Дуров получил гражданство по особой процедуре - в качестве "почетного иностранца", который "способствует влиянию Франции". Эмманюэль Макрон во время визита в Сербию 29 августа опроверг информацию "о каком-либо приглашении" Дурова в Париж. В то же время он подчеркнул, что считает "абсолютно допустимым" предоставление бизнесмену французского гражданства.

Основатель Telegram на допросе со следователями утверждал, что пользуется защитой президента Макрона, а также представителей Главного управления внутренней безопасности Франции, сообщала тогда Libération.

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