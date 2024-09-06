Павел Дуров пообещал улучшить модерацию в Telegram

Основатель Telegram выразил намерение перевести модерацию в мессенджере "из области критики в область похвалы". Он подтвердил, что Telegram убрал функцию "Люди рядом".

Испытывающий проблемы с законом во Франции сооснователь Telegram Павел Дуров пообещал улучшить модерацию в мессенджере. В своем посте, выложенном в Telegram в пятницу, 6 сентября, Дуров выразил намерение уже в этом году перевести модерацию в мессенджере "из области критики в область похвалы".

"99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей", - отметил Дуров.

Отключение функции "Люди рядом"

Он сообщил, что в Telegram больше не будет функции "Люди рядом" (People Nearby). По его словам, такое решение принято из-за того, что данной функцией пользовались менее 0,1% пользователей Telegram, но при этом у нее "были проблемы с ботами и мошенниками".

Функция "Люди рядом" позволяла искать находящихся поблизости пользователей и локальные группы. О том, что она перестала работать, пользователи начали сообщать в конце августа.

Такие сообщения появились на фоне задержания Павла Дурова во Франции, где ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, связанным с организованной преступностью, среди которых - отказ сотрудничать с властями и соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии.

"Бизнес поблизости"

По словам Дурова, вместо функции "Люди рядом" будет запущена функция "Бизнес поблизости", в которой будут представлены легальные, проверенные компании. "Эти компании смогут показывать каталоги товаров и беспрепятственно принимать платежи", - говорится в посте.

Павел Дуров также проинформировал, что администрация мессенджера отключила загрузку новых медиафайлов в Telegraph, который, "судя по всему, используется не по назначению анонимными лицами".