Павел Дуров: Telegram может уйти из Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал "ошибочным подходом" выдвинутые против него как гендиректора Telegram властями Франции обвинения в преступлениях, которые совершают на этой платформе третьи лица. Ни один инноватор не станет создавать новые технологии, если будет знать, что может нести личную ответственность за потенциальные злоупотребления ими со стороны будущих пользователей, пояснил Дуров в четверг, 5 сентября, впервые комментируя свое задержание во Франции. Он отметил, что французские власти могли еще до задержания связаться с ним "множеством способов", в частности, через консульство Франции в Дубае, где он был "частым гостем".

Дуров: Telegram станет безопаснее

"Утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram - некий анархический рай", абсолютно ложны", - указал предприниматель, добавив, что его команда ежедневно удаляет "миллионы вредоносных публикаций и каналов". Однако резкое увеличение числа пользователей мессенджера "облегчило злоупотребления" в нем, отметил Дуров. По его словам, "события августа" приведут к тому, что Telegram станет "безопаснее и сильнее".

Павел Дуров особо подчеркнул, что Telegram уходит из стран, в которых не удается договориться о "правильном балансе" между конфиденциальностью и безопасностью. "Мы делали это много раз. Когда Россия потребовала от нас передать "ключи шифрования", чтобы обеспечить возможность слежки, мы отказались - и Telegram был запрещен в России". Аналогичная ситуация, по словам Дурова, была в Иране, когда власти этой страны требовали заблокировать Telegram-каналы "мирных протестующих". "Мы готовы покинуть рынки, которые несовместимы с нашими принципами, потому что мы делаем это не ради денег", - предупредил Павел Дуров.

Дело Павла Дурова

Основателя Telegram, задержанного в аэропорту Ле-Бурже 24 августа, освободили 28 августа из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что в отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в нескольких преступлениях. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.