Прокурор Парижа: Дуров задержан по делу о киберпреступности

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в Париже два дня назад, был взят под стражу в рамках расследования дела о киберпреступности, сообщила прокуратура французской столицы вечером в понедельник, 26 августа. По данным ведомства, он подозревается, в частности, в содействии преступной деятельности организованных групп, отказе от передачи властям информации и соучастии в преступлениях, связанных с детской порнографией, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег.

Как указывает Reuters, расследование ведет национальное подразделение по борьбе с киберпреступностью и национальное управление по борьбе с мошенничеством. Дуров обвиняется в бездействии при администрировании платформы Telegram в отношении совершаемых через нее финансовых и киберпреступлений, сообщил агентству представитель французской полиции.

В общей сложности Дурову инкриминируют совершение 12 преступлений, а разбирательство во Франции в его отношении было начато 8 июля. Срок содержания под стражей может составлять до 96 часов, то есть до 28 августа, говорится в пресс-релизе прокуратуры Парижа.

Задержание Павла Дурова

Основатель компании Telegram, создавшей одноименный мессенджер, был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. Комментируя дело Дурова, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что оно не носит политический характер. Исходя из предварительных данных о возможных обвинениях, во Франции бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы, отмечают СМИ.

Дуров, ранее основавший российскую соцсеть "В контакте", создал Telegram в 2013 году. В настоящее время это четвертый по популярности мессенджер в мире, Дуров в июле оценивал число активных пользователей в 950 миллионов. Он основной владелец Telegram, стоимость мессенджера оценивается в 30 миллиардов долларов. В 2014 году Дуров покинул Россию, "отказавшись подчиниться требованиям правительства закрыть оппозиционные сообщества на его платформе "В контакте", которую он затем продал, напоминает Reuters.

В 2021 году Дуров получил французское гражданство. По данным Forbes, у него помимо французского и российского, есть также гражданства государства Сент-Китс и Невис и ОАЭ. При этом срок действия российского паспорта по состоянию на 2022 год уже истек. Вскоре после начала войны России против Украины, в апреле 2022 года, Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским бизнесменом.