Дурова освободили под залог и запретили ему покидать Францию

Павла Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро. При этом ему запретили покидать Францию. Создателя Telegram подозревают в нескольких преступлениях, ведется расследование, сообщила парижская прокуратура.

Основателя Telegram Павла Дурова в среду, 28 августа освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что в отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Согласно документу, предварительное расследование против Дурова было начато еще в феврале, при участии Управления по делам несовершеннолетних при Нацполиции Франции (OFMIN). Прокуратура заявила, что поводом для начала расследования стало неоднократное игнорирование платформой Telegram запросов от госорганов.

Задержание Павла Дурова

Павел Дуров - создатель мессенджера Telegram, которым, по данным Bloomberg, пользуются сегодня около 900 миллионов человек, - был задержан по прилете в парижский аэропорт Ле-Бурже вечером 24 августа. Предварительно сообщалось, что расследуются 12 предположительно совершенных преступлений. По данным газеты Le Figaro, расследование дела Дурова было поручено Центру по борьбе с цифровыми преступлениями (C3N) и Национальному управлению по борьбе с мошенничеством (Onaf).

26 августа президент Франции Эмманюэль Макрон заверил: дело Дурова не носит политический характер. Представители Telegram в тот же день заявили, что Дурову "нечего скрывать".

28 августа издание Politico сообщило, что брат Павла, Николай Дуров, был вместе с ним объявлен в розыск во Франции еще 25 марта 2024 года по делу о соучастии в хранении или распространении детской порнографии. Ордера на розыск Дуровых были выданы после того, как Telegram не ответил на запрос французских властей о личности человека, который подозревается в создании детской порнографии, пишет издание. Politico отмечает: нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия.

Кроме того, журнал Forbes узнал об иске, который подала против Павла Дурова в Швейцарии Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей. Она обвиняет создателя Telegram в "применении физического насилия" к их общему ребенку. Forbes также сообщил, что еще до подачи иска о насилии Болгар судилась с Дуровым по поводу алиментов размером в 150 тысяч евро, которые он якобы перестал платить.

Гражданства Павла Дурова

Основатель Telegram ранее получил гражданства Франции и ОАЭ - по данным The Wall Street Journal, после того, как спецслужбы этих стран взломали его телефон. WSJ также писал, что Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram во Францию. Дуров, однако, предпочел Дубай, где он и жил в последнее время.

По данным Forbes, у IT-бизнесмена есть также гражданство государства Сент-Китс и Невис. При этом срок действия российского паспорта Павла Дурова истек еще в 2022 году.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Дуров попросил Forbes не называть его российским бизнесменом.

Реакции на задержание Дурова

Арест Павла Дурова вызвал бурную реакцию во всем мире. В частности, его поддержали находящийся в России американский разоблачитель Эдвард Сноуден и американский миллиардер, глава компаний Space X и Tesla, а также владелец сервиса микроблогов X Илон Маск.

В Москве вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и члены его партии "Новые люди" 25 августа установили бумажные самолетики в форме логотипа Telegram перед посольством Франции.