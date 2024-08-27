Битва за Дурова

Павел Дуров, основатель сети "ВKонтакте" и создатель мессенджера Telegram Фото: Albert Gea/REUTERS

Реакция на задержание гражданина Франции Павла Дурова и, как теперь можно предположить, предстоящий суд над ним во Франции оказалась бурной - причем как в путинской России, так и среди части российской эмиграции.

Защитники Дурова - Маск, Москалькова, Светов

Прокуратура Парижа подозревает основателя сети "ВKонтакте" и создателя мессенджера Telegram в содействии преступной деятельности организованных групп, отказе от передачи властям информации и соучастии в преступлениях, связанных с детской порнографией, наркоторговлей, мошенничеством и отмыванием денег. Наиболее активных защитников Дурова это волнует мало. Они утверждают, что создатель Telegram - жертва французского (а то и мирового) "глубинного государства". Оно якобы мстит миллиардеру за отказ сотрудничать со спецслужбами и сохранение мессенджера в качестве неподцензурного и неподконтрольного никому пространства свободы слова.

Константин Эггерт

Сегодня Павла Дурова защищают такие разные люди, как Илон Маск, официозная путинская генерал-омбудсвумен Татьяна Москалькова и "либертарианец" Михаил Светов. Посты последнего, впрочем, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину все чаще трудно отличить от продукции коллективных "Попова и Скабеевой".

Давно превратившиеся в филиал службы Дмитрия Пескова "Известия" поспешили поинтересоваться мнением двух французских "экспертов". Один из них, Николя Миркович, не только регулярный комментатор пропагандистских RT и Sputnik. В 2018 году он приезжал как международный наблюдатель на кремлевские постановочные "выборы в ЛНР и ДНР". Другой известинский "эксперт" Эмманюэль Леруа, часто выступающий на платформах французских ультралевых, не первый год предсказывает "неминуемый конец американской империи" и "распад президентства Макрона".

То, что путинские чиновники и пропагандисты вдруг встали на защиту свободы слова, не должно удивлять. Если есть возможность пнуть Запад, то они ей, естественно, пользуются. Грибоедовское "А судьи кто?" относится к ним в полной мере. И Москалькова, и авторы "Известий", и остальная кремлевская челядь молчали или поддакивали, когда режим травил телеканал "Дождь", сажал в тюрьму блогеров или объявлял журналистов "иноагентами". Теперь они фальшиво озабочены судьбой Дурова. Между тем, десять лет назад она их не очень заботила. Тогда Дуров заявил, что отказывается блокировать оппозиционные каналы в Telegram и уезжает из России.

Как эмиграция и пропаганда сошлись на Дурове

Что удивляет значительно больше, так это реакция на задержание Дурова части российской оппозиции. Очень многие, хотя и с оговорками, почти выступили в защиту бизнесмена. Такие разные люди как Илья Яшин и Леонид Волков , в сущности, поставили под сомнение решение французских властей. Мария Певчих подвергла Дурова критике за прошлое сотрудничество с российскими спецслужбами и "снос" каналов, связанных с командой Навального. Она также признала, что в мессенджере продают наркотики и что это законный предмет расследования для правоохранительных органов при условии сохранения тайны переписки обычных пользователей Telegram. Но в том же посте Певчих провозглашает - "Свободу Павлу Дурову!".

Получается, что люди, призывающие к созданию в России правового демократического государства с независимым правосудием, требуют от правосудия французского, одного из самых профессиональных и независимых даже по строгим европейским меркам, освободить подозреваемого в совершении тяжких преступлений на основании… чего?

Бывший российский дипломат, а ныне политэмигрант Борис Бондарев , на мой взгляд, неплохо подметил: "Если человека лишают свободы против его воли, это является преступлением, и первым требованием должно быть, разумеется, требование о немедленном освобождении. Так и происходит, когда "негосударственные субъекты" захватывают заложников, будь то ХАМАС, "Сендеро Луминосо" или кто угодно еще. Однако есть категория людей, которые уполномочены своими государствами задерживать людей. Это правоохранительные органы. В отличие от террористов они работают на основе юридической базы и прописанных процедур. Отсюда простой вывод - крики "Свободу Дурову!" переводятся как "мы ЗНАЕМ, что он ни в чем не виноват". Вопрос - откуда вы это знаете и откуда ваша уверенность?".

О доверии французскому правосудию

Форум свободной России подчеркнуто дистанцировался от призывов немедленно освободить Дурова , выразил доверие французскому правосудию и обратил внимание на активное использование мессенджера Telegram Кремлем не только для пропаганды, но и для вербовки наемников, а также для выявления целей обстрелов на территории Украины. Форум уверен: создатели мессенджера смогут добиться того, чтобы он перестал быть "орудием путинской войны".

Эмманюэль Макрон сделал заявление, которое, в сущности, полемизирует с критиками его администрации, в том числе российскими. Задержание Дурова не имеет политической подоплеки, следствие и суд во Франции независимы от властей, говорит президент Франции.

Однако как минимум часть сторонников Павла Дурова это заявление едва ли убедит. Они по-прежнему живут в сугубо российском контексте. Возникает грустный парадокс: поспешные намеки эмигрантов-защитников Дурова на якобы непростые обстоятельства его задержания или даже на козни спецслужб часто почти неотличимы от месседжей российской пропаганды, которая годами внушает аудитории, что Западом рулят могущественные закулисные интересы и все всегда "непросто".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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