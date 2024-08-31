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ПолитикаФранция

СМИ: Дуров утверждал, что пользуется защитой Макрона

Екатерина Венкина
31 августа 2024 г.

По данным Libération, о защите Макрона и контрразведки Франции Дуров говорил на допросе со следователями.

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Основатель Telegram Павел Дуров (фото из архива)
Павел Дуров (фото из архива)Фото: Albert Gea/File Photo/REUTERS

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждал на допросе со следователями, что пользуется защитой президента Эмманюэля Макрона, а также представителей Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила французская газета Libération.

Между тем, как уточнило агентство Reuters, расследование в отношении Дурова ведется небольшим подразделением J3 по борьбе с киберпреступностью при прокуратуре Парижа. Главный прокурор столицы Лора Бекко пояснила, что в подразделении были раздражены "почти полным отсутствием реакции Telegram на правовые запросы".

В январе в J3 отмечали, что внимательно наблюдают за работой Telegram и его конкурентом - приложением для обмена сообщениями Discord.

Дело Павла Дурова

Основателя Telegram, задержанного 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, 28 августа освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой осуществляется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Макрон во время визита в Сербию 29 августа опроверг информацию "о каком-либо приглашении" Дурова в Париж. В то же время французский лидер подчеркнул, что считает "абсолютно допустимым" предоставление бизнесмену французского гражданства.

Гражданство Франции по особой процедуре

В 2021 году Дуров получил гражданство по особой процедуре - в качестве "почетного иностранца", который "способствует влиянию Франции".

При этом американская газета The Wall Street Journal 28 августа писала, что спецслужбы Франции и Объединенных Арабских Эмиратов в 2017 году взломали iPhone основателя мессенджера.

 

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