Есть ли альтернативы Telegram в России?

Власти РФ намерены перевести на использование "отечественного" мессенджера для госслужащих "Среда" до 650 тысяч чиновников. Такая информация содержится в тендере, размещенном в августе Минцифрой на сайте госзакупок. Ведомство ищет исполнителя, который обеспечит безопасность использования сервиса, в том числе для "привилегированных пользователей", и будет обслуживать работоспособность системы.

Мессенджер для госслужащих

Предполагается, что российские госслужащие будут не только обмениваться сообщениями и созваниваться, но и получать электронные задания от руководителей, участвовать в видеоконференциях и проходить опросы. Заказчик в техническом задании указывает, что максимальное число учетных записей не должно превышать 750 тысяч, а исполнить контракт нужно не позднее 6 декабря 2024 года. Ранее разработкой сервиса "Среда" занималась компания "ВКонтакте".

Впрочем, планы по запуску собственного мессенджера российские власти обсуждают с 2018 года, когда Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram. С тех пор в России возникли десятки мессенджеров, но ни один из них не получил популярности. DW спросила российских чиновников о том, как изменилась их коммуникация после ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова, а также поговорила с экспертами - о цифровом будущем России.

В Кремле встревожены арестом основателя Telegram

По информации телеграм-канала Baza, после ареста Дурова некоторые российские чиновники получили указание удалить служебные переписки в Telegram. В Кремле эту информацию не подтвердили, но вновь напомнили чиновникам, что пользоваться мессенджерами для служебной переписки нельзя. "Государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ни один мессенджер, по его словам, нельзя назвать безопасным.

Карикатура DW Фото: DW

Подобное власти повторяют на протяжении нескольких лет, параллельно пытаясь заблокировать различные мессенджеры в России. Сейчас в Кремле всерьез встревожены тем, что какая-то чувствительная переписка незадачливых чиновников теоретически может стать доступна Франции и НАТО, говорит политический журналист и автор рассылки The Kozlovpaper Петр Козлов. Он отмечает, что официально госслужащим для служебной переписки необходимо использовать государственную фельдъегерскую службу России (ГФС). Это, по его словам, пока самое защищенное средство связи, но передать такое сообщение можно только через корреспондентов: "Выглядит это так: одно министерство передает конверт с документом сотруднику в фуражке и кожаным чемоданчиком, который везет его в другое министерство", - говорит Козлов.

Telegram остается популярным среди чиновников и военных

Российские чиновники, с которыми на условиях анонимности пообщалась DW, сообщили, что никогда не пользовались ГФС. "Там вообще не предусмотрено никаких отправлений по средствам электронной связи", - ответил госслужащий регионального правительства, добавив, что он и его коллеги продолжают пользоваться Telegram после ареста Дурова, так как "никаких вводных не поступало". Сотрудник другого регионального правительства отметил, что в случае особой чувствительности информации в его ведомстве используют архивирование документа - пароль для доступа сообщается устно. Также некоторые госслужащие продолжают использовать Signal, в том числе из-за защищенности от российских спецслужб, а некоторые - начинают использовать Element, не требующий регистрации телефонного номера. Интересно, что ни один из чиновников, с которым поговорила DW, в своей работе не использует "Среду". Хотя Минцифры в мае этого года заявляло, что в сервисе уже зарегистрированы 350 тысяч пользователей.

Не отказались от использования Telegram и российские военные, участвующие во вторжении в Украине. Один из российских дезертиров, который еще месяц назад был на фронте, рассказал DW, что его сослуживцы по-прежнему используют общий чат - для общей информации. "Реально важные данные и все, что касается боевых задач, как передавалось, так и передается с глазу на глаз", - объяснил он.

Мессенджеры по заказу властей РФ остаются невостребованными в стране

Российские власти мечтают создать свою версию китайского WeChat, который заменяет жителям Поднебесной Facebook, YouTube и другие сервисы, говорит руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк. Он не исключает, что власти могут принудить чиновников перейти на государственный мессенджер в служебных целях, но сомневается, что аналогичная платформа под государственным надзором может стать популярной для остального населения. "Потому что это далеко от рыночных правил, благодаря которым сервисы развивают удобство для пользователей и потому становятся популярными", - отмечает эксперт.

По его мнению, арест Дурова может сыграть на руку Telegram в России, так как к этому мессенджеру российские власти стали более благосклонны. Технически, допускает он, Роскомнадзор начал эффективнее влиять на работу Telegram, прикрываясь техническими неполадками самой системы. "Понятно, что у российских властей есть собственные интересы, не меньше, чем у французских, и "впрягаются" за Павла они лицемерно. Возможно ошибаюсь, но политически им сейчас невыгодно блокировать Telegram в России", - говорит Козлюк.

Подобного мнения придерживается писатель и автор книг о бизнес-пути Павла Дурова Николай Кононов, который отмечает, что Telegram остается для российских чиновников средством обратной связи с населением. Он приводит в пример телеграм-каналы губернаторов приграничных с Украиной регионов, которые оповещают об обстрелах. "В целом, среди чиновников есть представление, что Дуров - засранец, но одновременно "наш парень". Они мечтают насильно репатриировать его обратно на родину и посадить руководить каким-нибудь государственным мессенджером", - заключил Кононов.