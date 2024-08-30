FT: Дело против Дурова ставит под угрозу IPO Telegram

Эксперты, опрошенные FT, считают, что процесс над Павлом Дуровым во Франции угрожает планам Telegram выйти на биржу к 2026 году.

Расследование в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, начатое во Франции, может сорвать планы компании выйти на биржу в ближайшие два года, поскольку инвесторы и рекламодатели не захотят вкладываться в платформу. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"Станут ли инвесторы участвовать в IPO, если посчитают, что Telegram - изгой? Я не уверен. Инвесторы в облигации столкнутся с аналогичной дилеммой", - сказал журналистам один из владельцев долговых ценных бумаг Telegram. По словам другого держателя облигаций, он не получал никаких сообщений от компании после новостей о задержании Дурова.

В марте Дуров рассказывал в интервью изданию, что рассматривает возможность проведения IPO. Он отмечал, что потенциальные инвесторы оценили компанию в "30 с лишним миллиардов долларов".

Общий убыток Telegram в 2023 году составил $173 млн

Telegram, как пишет FT, полностью принадлежит Дурову, который владеет многомиллиардным состоянием в криптовалюте. Компания также привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде долгового финансирования со сроком погашения в 2026 году. В эту сумму входит размещение облигаций на 1 млрд долларов в 2021 году, среди инвесторов были суверенные фонды Абу-Даби.

Согласно финансовому отчету компании за 2023 год, на который ссылается FT, сам предприниматель приобрел облигации на сумму не менее 64 млн долларов. Выручка Telegram в прошлом году составила 342 млн долларов при операционных расходах 108 млн долларов, а общий убыток после уплаты налогов достиг 173 млн долларов.

Сама платформа свои отчетности не раскрывает. Финансовые потери удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов, находящихся на балансе Telegram, включая Toncoin, отмечает FT. Между тем после новостей о задержании Дурова стоимость Toncoin упала почти на 20%. Держатели облигаций компании из-за недавних событий также понесли значительные потери.

Дело Павла Дурова

28 августа основателя Telegram, задержанного 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что в отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.