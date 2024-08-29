Макрон утверждает, что не знал о приезде Дурова во Францию

Президент Франции заявил, что не оформлял "приглашения" Павлу Дурову. При этом он назвал оправданным предоставление предпринимателю гражданства Франции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь с визитом в Сербии, в четверг, 29 августа, опроверг информацию "о каком-либо приглашении" основателю Telegram Павлу Дурову во Францию. Об этом сообщают французские СМИ, в том числе газета Le Figaro и телеканал BFMTV.

"В нашей стране существует разделение властей. Я совершенно не был в курсе его прибытия. Это нормально. Неправда, что я оформил приглашение", - цитирует Макрона BFMTV.

Ранее, 27 августа, сатирическая газета Le Canard enchaîné написала, что 24 августа при задержании в аэропорту Ле Бурже в Париже Павел Дуров заявил, что его ожидают на ужин с Макроном.

Макрон о французском гражданстве Дурова

На пресс-конференции в Белграде 29 августа Макрон также подчеркнул, что считает "абсолютно допустимым" предоставление Дурову французского гражданства. Это решение о натурализации является частью "полностью принятой стратегии", касающейся "женщин и мужчин", которые "прилагают усилия для изучения французского языка" и "блистают в мире", приводит Le Figaro слова президента.

Дело Павла Дурова

28 августа Павла Дурова, задержанного 24 августа в аэропорту Ле Бурже, освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 млн евро. Ему запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

В заявлении прокуратуры Парижа говорится, что в отношении 39-летнего Дурова ведется расследование по подозрению в совершении нескольких преступлений. Среди них - управление платформой, на которой ведется противоправная деятельность, отказ предоставлять информацию по запросу властей, соучастие в отмывании денег, совершении сексуальных преступлений в отношении детей, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

28 августа издание Politico сообщило, что брат Павла, Николай Дуров, был вместе с ним объявлен в розыск во Франции еще 25 марта 2024 года по делу о соучастии в хранении или распространении детской порнографии. Ордера на розыск Дуровых были выданы после того, как Telegram не ответил на запрос французских властей о личности человека, который подозревается в создании детской порнографии, пишет издание. Politico отмечает: нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия.

Кроме того, журнал Forbes узнал об иске, который подала против Павла Дурова в Швейцарии Ирина Болгар, называющая себя матерью его детей. Она обвиняет создателя Telegram в "применении физического насилия" к их общему ребенку. Forbes также сообщил, что еще до подачи иска о насилии Болгар судилась с Дуровым по поводу алиментов размером в 150 тысяч евро, которые он якобы перестал платить.