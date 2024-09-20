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Украинские военные пилоты завершили подготовку во Франции

Виталий Кропман
20 сентября 2024 г.

Украинские летчики прошли теоретическую и летную подготовку на учебно-тренировочных самолетах Alphajet, чья приборная доска аналогична той, что установлена в истребителях F-16.

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 (фото из архива)
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне истребителя F-16 (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Первая группа украинских военных пилотов закончила подготовку на учебно-тренировочных самолетах Alphajet во Франции. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила пресс-служба французских вооруженных сил в социальной сети Х.

По данным ВС Франции, обучение украинских пилотов продолжалось с марта 2024 года. "Франция решительно поддерживает военные усилия Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Продолжат обучение в Румынии

Ранее французское издание Le Monde рассказало, что изначально украинские военные летчики несколько месяцев готовились в Великобритании, где изучали английский язык, а потом прибыли во Францию, где уже прошли теоретическую и летную подготовку на Alphajet. Эти самолеты оснащены приборной панелью, которая аналогична той, что используется в истребителях F-16, поставляемых странами Запада Украине. Ожидается, что в дальнейшем группа отправится в учебный центр в Румынию. Французские военно-воздушные силы не используютистребители F-16.

Поставки F-16 в Украину

Первые десять из обещанных 79 истребителей F-16 были поставлены в Украину в последний день июля. Как сообщило 4 августа издание The Economist, это событие произошло через год после того, как "нерешительная" администрация президента США Джо Байдена "наконец дала своим более рьяным европейским союзникам зеленый свет на их отправку". К концу 2024 года Украина должна получить 20 таких истребителей американского производства. Остальные F-16, обещанные коалицией во главе с Данией и Нидерландами, прибудут партиями в течение 2025 года.

 

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