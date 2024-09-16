Еврокомиссар Бретон покинул ЕК из-за давления фон дер Ляйен

Комиссар ЕС от Франции Тьерри Бретон заявил, что не войдет в состав новой Европейской комиссии (ЕК), члены которой будут названы в ближайшие дни. Причиной решения является его конфликт с председателем Еврокомиссии, представительницей Германии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка в понедельник, 16 сентября, в соцсети X.

По словам Бретона, фон дер Ляйен несколько дней назад призвала правительство Франции принять меры, чтобы заставить его отозвать кандидатуру в процессе формирования нового состава Еврокомиссии. При этом она предложила Парижу предоставить новому представителю Франции более влиятельный пост в ЕК, чем занимаемый Бретоном, указал он в опубликованном в X письме об уходе из Еврокомиссии.

Бретон при это подчеркнул, что усилия фон дер Ляйен связаны "с личными причинами" и не обсуждались с ним самим. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул Бретона в новый состав ЕК.

Франция предложила на пост еврокомиссара главу МИД Сежурне

После заявления Бретона об отказе входить в новый состав Еврокомиссии, Франция предложила в качестве его замены министра иностранных дел Стефана Сежурне. Действующий глава МИД Франции лучшим образом подходит на пост еврокомиссара из-за его активной вовлеченности в европейские дела, заявил Елисейский дворец. Сежурне будет отстаивать в Брюсселе "суверенность промышленности и европейскую конкурентоспособность", отмечается в заявлении.

Новый состав ЕК будет объявлен на текущей неделе после состоявшегося летом формирования нового состава Европарламента. В середине июля во время своей первой сессии европарламентарии утвердили назначение руководящих чиновников европейских институций. В частности, главой Еврокомиссии на второй срок была переизбрана немка, представительница консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) фон дер Ляйен.