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Сирия

Сирия - государство на Ближнем Востоке с населением около 21 миллиона человек, граничащее с Иорданией, Израилем, Ливаном, Турцией и Ираком.

Антиправительственные протесты в ходе "арабской весны" в 2011 году после попыток подавления с применением военной силы переросли в полномасштабную гражданскую войну, которая продолжается по сей день и привела к гибели около полумиллиона человек. По данным ООН на июнь 2017 года, 12 миллионов жителей Сирии являются беженцами, из них около 6 миллионов человек покинули страну, примерно 1 миллион сирийских беженцев находится в Европе. В ходе гражданской войны значительную часть территории страны захватила террористическая группировка "Исламское государство". Военные действия против ИГ ведут независимо друг от друга международная коалиция во главе с США, многочисленные группы вооруженной сирийской оппозиции при поддержке Турции и стран Персидского залива, а также режим сирийского президента Башара Асада при военной поддержке России и Ирана. К концу 2017 года боевиков ИГ удалось вытеснить с большинства территорий в Сирии - еще в декабре 2016 года освобожден мегаполис Алеппо, весной 2017-го - Хомс, осенью - главный бастион джихадистов в Сирии Ракка, стратегически важный город Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и другие крупные города. На межсирийских переговорах в Астане принят меморандум о создании четырех зон деэскалации, которые начали действовать к концу лета 2017 года.

Syria's President Bashar al-Assad meets with United Arab Emirates Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed, in Damascus Syria, in this handout released by SANA November 9, 2021. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE.

Глава МИД ОАЭ впервые с начала войны в Сирии нанес визит Асаду 10.11.2021

Некоторые арабские страны полагают, что расширение контактов с Асадом поможет вывести Сирию из-под влияния Ирана. США резко раскритиковали визит министра иностранных дел ОАЭ в Дамаск.
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путин заплатит за свои геополитические успехи 15.09.2021

Президент России Путин использует ситуацию в разных странах - от Венесуэлы до Мьянмы и Сирии - чтобы извлечь выгоду из стратегического перенапряжения США, считает обозреватель FAZ Николас Буссе.
Karikatur - syrischer Machthaber Baschar al-Assad geht Richtung Kreml, im entgegen kommet belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko mit dem Sack von US-Dollar auf dem Rücken und sagt: Genosse Assad, du brauchst dahin nicht zu gehen - ich habe schon alles genommen. ***14.09.21

Зачем Асад приезжал к Путину и при чем тут Лукашенко? 14.09.2021

Президент Сирии Башар Асад встретился в Москве с Владимиром Путиным. За четыре дня до этого президент РФ принимал Александра Лукашенко. Сергей Елкин о неудачном тайминге сирийского правителя.
Russian President Vladimir Putin, right, listens to Syrian President Bashar Assad during their meeting in the Kremlin in Moscow, Russia, Monday, Sept. 13, 2021. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Путин принял в Москве президента Сирии Башара Асада 14.09.2021

Асад прибыл в Россию с необъявленным визитом. В ходе встречи Путин раскритиковал присутствие иностранных войск в Сирии, которые, по его словам, мешают восстановлению этой страны.

Катастрофа в Афганистане: остановят ли США вывод войск и возможен ли диалог с талибами. DW Новости (19.08.2021) 19.08.2021

В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.

An Afghan waves the national flag as they celebrate the 102th Independence Day of Afghanistan in Kabul on August 19, 2021. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

В Афганистане несколько человек погибли на митинге в День независимости 19.08.2021

После выстрелов со стороны талибов на митинге в Асадабаде поднялась паника. Пока неясно, стали ли погибшие жертвами открытого огня.

Зачем Греция строит стену на границе с Турцией (02.08.2021) 02.08.2021

Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.

Шокирующие рассказы очевидцев наводнения в Германии. Европа в фокусе 29.07.2021

Также в программе: как сирийские беженцы помогают немцам, кто наживается на нелегальном бизнесе на моллюсках, как албанцы провозят в ЕС марихуану, где и как во Франции тренируются капитаны контейнеровозов и танкеров.

Syrian swimmer Yusra Mardini who fled to Germany with her family and who is currently training with a local swimming club attends a joint press conference of the International Olympic Committee (IOC) and the German Olympic Sports Confederation (DOSB) in Berlin, Germany, Friday, March 18, 2016. The IOC is supporting refugee athletes who could potentially qualify for the Olympic Games Rio de Janeiro 2016. One of them is 17 year old Syrian swimmer Yusra Mardini. (AP Photo/Michael Sohn)

Юсра Мардини - звезда олимпийской команды беженцев 27.07.2021

У нее нет никаких шансов на медаль. Но свою главную победу в жизни она уже одержала: девушка спасла от гибели 18 человек и своим примером дарит надежду тысячам беженцев.

Как сирийские беженцы помогают пострадавшим от наводнения (23.07.21) 23.07.2021

В немецком городке Зинциг справиться с наводнением помогают беженцы из Сирии. Сюда они приехали за свой счет и во время своих отпусков.

A road sign that reads Welcome to Bab al-Hawa crossing is seen at Bab al-Hawa crossing at the Syrian-Turkish border, in Idlib governorate, Syria June 10, 2021. Picture taken June 10, 2021. REUTERS/Khalil Ashawi

ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии 10.07.2021

Возможность использования ООН погранпункта Баб эль-Хава на северо-западе Сирии позволит доставлять гумпомощь, необходимую для выживания миллионов сирийцев, указывают в Брюсселе.
4) Coronavirus und Hunger bedrohen auch die Flüchtlingscamps bei Idlib, Syrien. © HIHFAD/Welthungerhilfe

Идлиб на грани катастрофы. Мандат ООН продлен - проблемы остались 09.07.2021

Около 4 млн сирийцев, из них более миллиона беженцев находятся в регионе Идлиб. Мандат ООН, по которому они получали гуманитарную помощь, продлен на полгода. Ранее Россия заявляла о нежелании его продлевать.
Syrians walk past vehcicles of the International Committee of the Red Cross (ICRC) and the United Nations during a humanitarian delivery in the al-Nashabia town, in the rebel-held Eastern Ghouta region, east of the capital Damascus on November 28, 2017. The convoy carrying food and medical aid entered Syria's rebel-held Eastern Ghouta in a rare humanitarian delivery that comes after days of heavy bombardment. / AFP PHOTO / Amer ALMOHIBANY (Photo credit should read AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images)

Немецкий министр осудил Москву за позицию в гуманитарной помощи для Сирии 08.07.2021

Если Совбез ООН не найдет компромисс по механизму доставки международной помощи, стране грозит гуманитарная катастрофа, заявил Герд Мюллер.

Катастрофа в Турции: в море появилась опасная слизь. Европа в фокусе 17.06.2021

Также в программе: в Украине может появиться Нью-Йорк, у экспедиторов в Великобритании возникли проблемы, Дания хочет высылать сирийских беженцев на родину, в Париже книготорговцы борются за Латинский квартал.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** U.S. President Joe Biden gestures while speaking to the media before boarding Air Force One at Geneva airport, as he leaves Geneva after the U.S.-Russia summit, Switzerland, June 16, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Комментарий: Байден вывел Путина из международной изоляции 17.06.2021

Кремль пошел ровно на те уступки Америке, которые был готов сделать задолго до женевского саммита, пишет Константин Эггерт.
26.05.2021 A Syrian military police officer stands near posters depicting Syria's President Bashar al-Assad, during the country's presidential elections in Damascus, Syria, May 26, 2021. REUTERS/Omar Sanadiki

Итоги президентских выборов в Сирии: чего ждать от Асада? 28.05.2021

В Сирии прошли президентские выборы. Их победителем снова стал Башар Асад. Как это повлияет на ситуацию, и что будет происходить в стране дальше?
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