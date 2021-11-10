Сирия - государство на Ближнем Востоке с населением около 21 миллиона человек, граничащее с Иорданией, Израилем, Ливаном, Турцией и Ираком.

Антиправительственные протесты в ходе "арабской весны" в 2011 году после попыток подавления с применением военной силы переросли в полномасштабную гражданскую войну, которая продолжается по сей день и привела к гибели около полумиллиона человек. По данным ООН на июнь 2017 года, 12 миллионов жителей Сирии являются беженцами, из них около 6 миллионов человек покинули страну, примерно 1 миллион сирийских беженцев находится в Европе. В ходе гражданской войны значительную часть территории страны захватила террористическая группировка "Исламское государство". Военные действия против ИГ ведут независимо друг от друга международная коалиция во главе с США, многочисленные группы вооруженной сирийской оппозиции при поддержке Турции и стран Персидского залива, а также режим сирийского президента Башара Асада при военной поддержке России и Ирана. К концу 2017 года боевиков ИГ удалось вытеснить с большинства территорий в Сирии - еще в декабре 2016 года освобожден мегаполис Алеппо, весной 2017-го - Хомс, осенью - главный бастион джихадистов в Сирии Ракка, стратегически важный город Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и другие крупные города. На межсирийских переговорах в Астане принят меморандум о создании четырех зон деэскалации, которые начали действовать к концу лета 2017 года.