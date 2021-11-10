Сирия - государство на Ближнем Востоке с населением около 21 миллиона человек, граничащее с Иорданией, Израилем, Ливаном, Турцией и Ираком.
Антиправительственные протесты в ходе "арабской весны" в 2011 году после попыток подавления с применением военной силы переросли в полномасштабную гражданскую войну, которая продолжается по сей день и привела к гибели около полумиллиона человек. По данным ООН на июнь 2017 года, 12 миллионов жителей Сирии являются беженцами, из них около 6 миллионов человек покинули страну, примерно 1 миллион сирийских беженцев находится в Европе. В ходе гражданской войны значительную часть территории страны захватила террористическая группировка "Исламское государство". Военные действия против ИГ ведут независимо друг от друга международная коалиция во главе с США, многочисленные группы вооруженной сирийской оппозиции при поддержке Турции и стран Персидского залива, а также режим сирийского президента Башара Асада при военной поддержке России и Ирана. К концу 2017 года боевиков ИГ удалось вытеснить с большинства территорий в Сирии - еще в декабре 2016 года освобожден мегаполис Алеппо, весной 2017-го - Хомс, осенью - главный бастион джихадистов в Сирии Ракка, стратегически важный город Дейр-эз-Зор, Аль-Маядин и другие крупные города. На межсирийских переговорах в Астане принят меморандум о создании четырех зон деэскалации, которые начали действовать к концу лета 2017 года.
В афганском городе Асадабад несколько человек погибли на митинге по случаю национального праздника День независимости. Акции протеста против "Талибана" состоялись также в целом ряде афганских городов, в частности, в Кабуле. В США продолжается критика действий администрации президента и растет давление на Джо Байдена.
Греция тестирует высокотехнологичную систему охраны границ, чтобы остановить нелегальных мигрантов, прибывающих из Турции. Однако есть опасения, что новые системы контроля могут помешать отчаявшимся людям получить убежище. Макс Цандер из DW встретился с греческими пограничниками в Поросе.