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Наводнение

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "наводнение".

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Helfer bilden eine Kette vor der WG in Mayschoß_2_Foto-Cornelia Ganitta

Сумма ущерба от наводнения в Германии превысила 29 млрд евро 07.11.2021

Германия - в числе стран, которые хотят получить финансовую помощь из фонда солидарности ЕС на восстановление после наводнения, пишут газеты группы Funke. Однако в этом фонде не хватает средств.
MEYER, CA, USA - AUGUST 30: Fire crews worked all night to stop the Caldor FireÄôs spread after it spotted across US Highway 89 in the early evening, California, United States on August 30, 2021. Fire crews worked all day Monday to control spot fires and keep the Caldor Fire from advancing into the resort city of South Lake Tahoe. As the afternoon progressed the fire activity along US Highway 50 increased and moved past Lower Echo Lake southwest of South Lake Tahoe. Neal Waters / Anadolu Agency

Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек 28.10.2021

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
In der Eichbuschallee in Treptow / Köpenick ist ein Baum auf ein geparktes Auto gefallen. Die Berliner Feuerwehr beseitigt den Baum. Berlin, 21.10.2021

Германию накрыл первый осенний шторм 21.10.2021

В Германию пришла первая в году сильная осенняя буря. Стихия прервала железнодорожное сообщение по всей стране.
Künstlerin Bertamaria Reetz und ihr soziales Projekt: Blaue Schafe – Friedensherde, Kloster Knechtenstede bei Dormagen, Oktober 2021.

Поедут ли в Россию синие овцы - символ толерантности в Европе? 11.10.2021

"Синие овцы" - один из проектов в поддержку мира и толерантности немецкой художницы Бертамарии Реетц, которая благодаря искусству осталась жива. DW побывала у нее в гостях.
Aktuell, 10.10.2021, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bundespraeisdent Frank-Walter Steinmeier besucht das Ahrtal und verschafft sich einen Ueberblick. HIer bei der Besichtigung der Ahrtorbruecke in Ahrweiler

Президент ФРГ посетил пострадавшие от наводнения районы 10.10.2021

Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в долину реки Ар с целью узнать, как проходят работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, и побеседовать с людьми, пережившими экологическую катастрофу.
A person walks past destroyed houses in Altenburg, district of Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, on July 20, 2021, during clearing work after devastating rains and floods hit the region. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Наводнение в Германии: страховки уже выплатили пострадавшим 1,5 млрд евро 25.09.2021

Около 1 млрд евро пошло на компенсацию ущерба домохозяйствам и примерно 0,5 млрд - компаниям. Общая сумма страховых выплат за материальный ущерб, нанесенный наводнением, составит около 7 млрд евро.

Преемник Меркель, или Кто станет новым канцлером Германии? Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: что пострадавшие от наводнения ждут от политиков, выборы в бундестаг - кто в них участвует, почему молодежь разочаровалась в политике и восковая фигура Ангелы Меркель в необычном месте.
German Chancellor Angela Merkel (C) and other members of the Parliament cast their ballot for a vote during the 45th Plenary Session of Bundestag German Lower House of Parliament in Berlin, Germany on July 4, 2018. (Photo by Emmanuele Contini/NurPhoto)

Самые масштабные кризисы эпохи Ангелы Меркель 20.09.2021

Пандемия коронавируса, климат, беженцы и кризис еврозоны: в период нахождения Меркель на посту канцлера ФРГ эти проблемы вызывали самые жаркие споры в бундестаге. DW подводит итоги.

Страшное наводнение на западе Германии: как предотвратить такие катастрофы и что могут власти? 14.09.2021

Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.

Почему в Германию хлынул поток мигрантов из Молдовы? DW Новости (14.09.2021) 14.09.2021

Берлин столкнулся с массовым притоком мигрантов из Молдовы. Они просят предоставить им убежище в ФРГ. Но в Германии уверены: причина миграции - не в политических репрессиях, а в желании получить финансовую помощь.
Links: ALTENAHR 03.05.2011 Ortsteilansicht von Altenburg in Altenahr im Bundesland Rheinland-Pfalz. Am Waldrand im Osten des Ortsteils befindet sich die Ahrtalschule mit ihren Sportanlagen. Altenahr ist anerkannter Fremdenverkehrsort im Ahrtal, in den Hügel des Ahrgebirges und besteht aus vier Ortsteilen mit verschiedenen Freizeitmöglichkeiten und Wohngebieten. // View of the Altenburg part of Altenahr in the state of Rhineland-Palatinate. A middle school with its sports facilities is located on the edge of the forest in the East of the part. Altenahr is an official tourist resort and consists of four parts with diverse leisure and tourism facilities and residential areas. www.altenahr-ahr.de Foto: Gerhard Launer ACHTUNG: KEINE BILDFUNKVERWENDUNG || Mindestpreis 60 Euro Rechts: Altenahr, 15/07/2021*** Die von der Polizei zur Verfügung gestellte Luftaufnahme zeigt den vom Ahr-Hochwasser überfluteten Ortsteil Altenburg. +++ dpa-Bildfunk +++

После наводнения в ФРГ: на что надеются пострадавшие жители Арской долины 13.09.2021

Почти все дома в Альтенбурге, на западе Германии, в июле были разрушены в результате наводнения. Как живут люди в одной из пострадавших деревень в долине реки Ар и чего ждут от властей? Репортаж DW.
10.08.2021****Firefighters try to extinguish a fire in the village of Avgaria, on the island of Evia, Greece, August 10, 2021. REUTERS/Stelios Misinas

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру 08.09.2021

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
TOPSHOT - An aerial view taken on August 19, 2021 shows a landfill (bottom R) with debris in Altenahr, Rhineland-Palatinate, western Germany, weeks after heavy rain and floods caused major damage in the Ahr region. - Deadly floods in mid-July washed away homes, businesses and critical infrastructure, with the states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia worst hit. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

Парламент Северного Рейна - Вестфалии почтил память жертв наводнения 08.09.2021

Премьер-министр федеральной земли Армин Лашет пообещал оказать пострадавшим от наводнения всю мыслимую помощь.
Dieses von Mexikos Staatlichem Institut für Soziale Sicherheit (IMSS) zur Verfügung gestellte Foto zeigt Menschen in Schutzkleidung und mit Mund-Nasen-Schutz, darunter Angestellte eines Krankenhauses, die ein Boot durch die überflutete Straße ziehen. (zu dpa «Krankenhaus in Mexiko überschwemmt: Mindestens 16 Tote») +++ dpa-Bildfunk +++

Жертвами наводнения и землетрясения в Мексике стали 18 человек 08.09.2021

17 человек погибли в штате Идальго в больнице для пациентов с коронавирусом, где вышел из строя трансформатор, обеспечивавший электроснабжение учреждения.

Приговоры от Лукашенко: какие сроки получили Колесникова и Знак. DW Новости (06.09.2021) 06.09.2021

11 и 10 лет заключения - такие приговоры вынес в понедельник суд в Минске белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Режим Лукашенко обвинил их в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Что думают об этом в Европе и, в частности, в Германии?

Жизнь после наводнения: что говорят пострадавшие немцы (06.09.2021) 06.09.2021

14 июля в результате сильных проливных дождей затопило несколько городов в Германии. Тогда погибли более 180 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Одна из пострадавших - Софи - не может без слез рассказывать о том, что ей пришлось и приходится пережить.
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