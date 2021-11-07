Наводнение

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Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
Одной из тем предвыборной кампании в ФРГ стало изменение климата. Оно происходит прямо здесь, говорит Рафаэль Рилль, житель пострадавшего от наводнения района на западе ФРГ. "Германия также несет большую ответственность за изменение климата", - уверен Рафаэль. Так что, по его словам, катастрофа когда-то должна была случиться и здесь, а властям следует лучше готовиться к подобному развитию событий.
Берлин столкнулся с массовым притоком мигрантов из Молдовы. Они просят предоставить им убежище в ФРГ. Но в Германии уверены: причина миграции - не в политических репрессиях, а в желании получить финансовую помощь.
11 и 10 лет заключения - такие приговоры вынес в понедельник суд в Минске белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Режим Лукашенко обвинил их в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Что думают об этом в Европе и, в частности, в Германии?
14 июля в результате сильных проливных дождей затопило несколько городов в Германии. Тогда погибли более 180 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Одна из пострадавших - Софи - не может без слез рассказывать о том, что ей пришлось и приходится пережить.