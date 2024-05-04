Вода ушла, радиация - нет? Что сейчас в Оренбурге и Кургане

Небывалый паводок, спровоцировавший разрушения в разных регионах на Южном Урале в РФ, мог затронуть ряд опасных объектов, говорят экологи. Они указывают, в частности, на затопленные старые урановые месторождения в Курганской области и Южный шлакоотвал в Новотроицке Оренбургской области. Опасные вещества, уверены представители экоорганизаций, могут спровоцировать вспышку онкологических и других заболеваний среди местного населения. Между тем российские власти и госструктуры отрицают катастрофические последствия наводнения, обвиняя экологов в дезинформации.

В зоне подтопления оказались несколько промышленных объектов

Еще в 2022 году исследователи Оренбургского университета рассматривали различные сценарии техногенных катастроф в своем регионе, в том числе сильный паводок. Их опасения были связаны с тем, что в Оренбургской области функционируют 27 химически опасных объектов: многие из них имеют высокий процент износа основных производственных фондов. В частности, исследователи упомянули в своем докладе о возможности разрушения резервуаров с токсичными отходами. В пессимистичном сценарии зона загрязнения при выбросе химически опасных веществ может составить до 1500 квадратных километров, прогнозировали они.

Экологический проект "Земля касается каждого" обратил внимание на то, что под водой из-за нынешнего разрушительного паводка оказался Южный шлакоотвал в Новотроицке. Местное металлургическое предприятие складирует там производственные отходы с высокой концентрацией тяжелых металлов. Экологи опасаются, что вредные вещества могли оказаться в водных ресурсах, а значит, представляют опасность для местной природы и живых существ.

Паводок добрался до урановых скважин в Курганской области

Куда серьезнее ситуация может обстоять неподалеку: в Звериноголовском районе Курганской области в апреле под воду ушла часть старых урановых скважин, в которых могут содержаться радиоактивные вещества, рассказали DW экологи. Подтверждением их слов стали спутниковые снимки, видео и рассказы свидетелей из региона.

Речь идет о проводившихся еще в советское время экспериментальных работах на урановом месторождении "Добровольное", которые были остановлены и признаны опасными именно по причине паводковых вод, сказал, в частности, экс-глава штаба Навального в Курганской области, физик и эколог Алексей Шварц. Это были пробные добычи урана середины 80-х годов, добавил физик-ядерщик Андрей Ожаровский, эксперт Российского социально-экологического союза.

Радиоактивные частицы могут попасть в городскую питьевую воду

На основании имеющихся свидетельств экологи уверены, что в реку Тобол попал растворенный уран. По расчетам Ожаровского, велика вероятность получения населением ниже по реке Тобол так называемой "коллективной дозы" - невысокой для одного, но опасной из-за воздействия на значительное число людей. Так, ниже по течению Тобола находятся город Курган c населением около 300 тысяч человек и ряд других населенных пунктов, обращает внимание специалист. Река - главный источник воды для тысяч человек, а очистные сооружения не способны защитить воду от радиактивных частиц, говорит Ожаровский: "Если человек получит радиоактивные вещества с водой или пищей, то для кого-то это может оказаться последней каплей, которая вызовет заболевание". Специалист советует местным жителям пить бутилированную воду.

Вода могла залить в общей сложности от 100 до 300 подобных скважин, считают экологи. Часть из этих скважин "самоистекают" урановым раствором, говорит Ожаровский, который в прошлом лично наблюдал это явление, чреватое последствиями. По его словам, 7 из 12 обследованных скважин были радиоактивными - после обследования в 2019 году, в котором Ожаровский принимал участие. Оценить, сколько радиоактивной жидкости из них могло попасть в воду при нынешнем паводке, он затруднился.

Алексей Шварц объясняет, что для измерения степени загрязнения воды радиоактивными частицами необходимы сложные и трудозатратные мероприятия: "Воду нужно выпарить, осадок пропустить через спектрограф и прочее. Это способна сделать только лаборатория "Росатома". Однако Шварц сомневается, что госкорпорация будет проводить подобное измерение или делать результаты публичными: "Он ("Росатом". - Ред.) никогда сам против себя не свидетельствует".

"Ростатом" и "Далур" причин для беспокойства не видят

Тревогу экологов "Росатом" совершенно не разделяет: 23 апреля компания "Далур", которая управляет месторождением "Добровольное", назвала сообщения о возможном разливе радиоактивной жидкости "преднамеренной дезинформацией". "Месторождения АО "Далур" находятся на возвышенности и в удалении от воды. Паводок не затронул их. Угроза затопления отсутствует, в Звериноголовском районе уже несколько дней вода падает. Ведется мониторинг паводковой ситуации", - передает сообщение компании РИА "Новости".

Отчасти эту информацию подтверждает Андрей Ожаровский, который уточняет, что дочерняя структура "Росатома" - "Далур" несколько лет назад пробурила новые скважины на возвышенности, но "самоистекающие" старые конструкции, о которых забыли упомянуть в официальном сообщении, находятся в низменности. Именно они и оказались под водой, говорит Ожаровский: "Еще до паводка - в сухой день из них (старых скважин. - Ред.) капала радиоактивная водичка".

Шварц подчеркивает, что на спутниковых снимках, которые опубликовал губернатор Курганской области Вадим Шумков, можно разглядеть зону затопления поймы Тобола в районе села Труд и Знание - там находится часть урановых скважин на месторождении "Далура".

Провластные экологи говорят об отсутствии "необратимого эффекта"

Лояльные российской власти экологи говорят о рядовом характере паводка, который не затронул особо опасных объектов. Необратимых последствий от затопления регионов пока нет, рассказал в интервью "Парламентской газете" научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян. Основную угрозу представляют затопленные кладбища, открытые туалеты и другие санитарные зоны, считает член экспертного совета комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Максим Токарев. В интервью изданию "Постньюс" он допустил, что пестициды и гербициды могут заразить огромные территории, но "очистные мероприятия" способны нивелировать тяжелые последствия.

В свою очередь Алексей Шварц говорит, что молчание большей части экологического сообщества и попытка российской власти "замолчать" проблему напоминают ситуацию с аварией на АЭС в Чернобыле. Властям СССР так и не удалось скрыть последствия той катастрофы. Эколог считает, что в долгосрочной перспективе паводки на Южном Урале от года к году будут все более разрушительными, как и последствия от них.