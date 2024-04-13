  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаРоссия

Наводнение в РФ: пик паводка в Оренбурге и уход воды в Орске

Сергей Куприков
13 апреля 2024 г.

По данным местных властей, в Орске ситуация с наводнением стабилизируется. Уровень воды снизилась до 699 см, это на сантиметр меньше опасного.

https://p.dw.com/p/4ejKc
Оренбург, 13 апреля 2024 года
Оренбург, 13 апреля 2024 годаФото: OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images

В Оренбурге зафиксировали пик паводка, заявил губернатор области Денис Паслер в субботу, 13 апреля, на заседании комиссии по ЧС в Орске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале. Вода в Урале в Оренбурге поднялась до отметки 1187 см.

При этом в Орске ситуация с наводнением стабилизируется, отметил губернатор. Уровень воды снизилась до 699 см, это на сантиметр меньше опасного, указывает агентство РБК. Вода уходит из города, коммунальные службы начинают уборку и восстановительные работы. За текущие сутки освободились от воды 1 401 жилой дом и 1 203 приусадебных участка в 7 населенных пунктах, говорится в сообщении областного правительства. Последствия паводка в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работает 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера из-за критической ситуации в связи с наводнением.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Наводнение в Орске (7 апреля 2024 года)

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Таяние снегов и повышение уровня воды в реках привело к наводнениям в 39 регионах России. Наиболее пострадал от стихии город Орск в Оренбургской области после прорыва насыпной дамбы, защищающей его от разлива реки Урал.
Катастрофы8 апреля 2024 г.9 фото
external

Массовая эвакуация в Оренбурге, уровень воды продолжает подниматься. DW Новости (13.04.2024)

Массовая эвакуация в Оренбурге, уровень воды продолжает подниматься. DW Новости (13.04.2024)

Уже неделю Оренбургская область пытается справиться с наводнением - сильнейшим за всю ее историю. В Оренбурге объявили массовую эвакуацию из-за роста уровня воды в реке Урал. Почти 12 тысяч домов оказались подтоплены по всей области. Надвигается угроза потопов в Курганской и Тюменской областях.
13 апреля 2024 г.28:47 мин.
Так выглядел Орск 8 апреля 2024 года

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают местные жители

Власти затопленного Орска пообещали компенсации жителям, которые потеряли имущество из-за наводнения.Те, в свою очередь, винят местное руководство в бездействии и рассказывают о коррупции во время строительства дамбы.
Катастрофы9 апреля 2024 г.
Показать еще