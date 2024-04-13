Наводнение в РФ: пик паводка в Оренбурге и уход воды в Орске

По данным местных властей, в Орске ситуация с наводнением стабилизируется. Уровень воды снизилась до 699 см, это на сантиметр меньше опасного.

В Оренбурге зафиксировали пик паводка, заявил губернатор области Денис Паслер в субботу, 13 апреля, на заседании комиссии по ЧС в Орске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram-канале . Вода в Урале в Оренбурге поднялась до отметки 1187 см.

При этом в Орске ситуация с наводнением стабилизируется, отметил губернатор. Уровень воды снизилась до 699 см, это на сантиметр меньше опасного, указывает агентство РБК. Вода уходит из города, коммунальные службы начинают уборку и восстановительные работы. За текущие сутки освободились от воды 1 401 жилой дом и 1 203 приусадебных участка в 7 населенных пунктах, говорится в сообщении областного правительства. Последствия паводка в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работает 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности. С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера из-за критической ситуации в связи с наводнением.