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После наводнения долго будет очень много проблем. Опыт ФРГ

Андрей Гурков
16 апреля 2024 г.

Паводки в России и Казахстане приведут к огромным расходам, расстройствам психики и нехватке кадров для восстановления. Это показали последствия затопления долины немецкой реки Ар.

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15 июля 2021. Вышедшая из берегов река Ар затопила городок Альтенар
15 июля 2021. Вышедшая из берегов река Ар затопила городок АльтенарФото: Polizei /dpa/picture alliance

Сначала жители затопленных районов и местные власти в течение дней или недель борются непосредственно с наводнением, затем месяцами и годами пытаются справиться с его последствиями - материальными, юридическими, психологическими. Таков опыт Германии. Теперь он может пригодиться тем регионам России и Казахстана, на которые стихия обрушилась нынешней весной.

31 декабря 2023, в канун Нового года, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил город Ферден, где из берегов вышла река Аллер
31 декабря 2023, в канун Нового года, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил город Ферден, где из берегов вышла река Аллер Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Германия неоднократно переживала в последние десятилетия широкомасштабные наводнения в разных регионах страны. Так, в декабре 1993 и в январе 1995 после продолжительных ливней выходили из берегов Рейн и Мозель, в августе 2002 года - Эльба и ее притоки, в мае-июне 2013 уровень воды сильно поднимался в реках восьми федеральных земель, в том числе в Дунае, в декабре 2023 - январе 2024 вновь случился паводок, главным образом на Эльбе. Ученые предупреждают, что изменение глобального климата будет все чаще приводить к наводнениям после аномальных дождей или снегопадов.   

Катастрофа в долине реки Ар была крупнейшей за 60 лет 

В середине июля 2021 после долгого и сильного ливня затопило целый ряд районов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Но самые трагические события произошли тогда в узкой долине небольшой реки Ар, протекающей в сторону Рейна по гористой местности среди живописных виноградников и винодельческих хозяйств. По ней внезапно пронеслись огромные массы воды, и этот паводок привел на участке всего в несколько десятков километров с населением примерно в 40 тысяч человек к многочисленным разрушениям и к более чем 180 жертвам. О последствиях этого крупнейшего за шесть десятилетий стихийного бедствия в ФРГ и пойдет речь в данной статье.

Июль 2021. Разрушенный после наводнения мост в городе Арвайлер
Разрушенный после наводнения мост в городе Арвайлер Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Обычно первое, о чем говорят после наводнений, это размеры материального ущерба и тех государственных средств, которые выделяются на преодоление последствий катастрофы. О том, насколько масштабным оказались разрушения, говорит хотя бы тот факт, что правительство ФРГ и власти двух затронутых земель создали фонд в размере 30 млрд евро (это почти 3 триллиона рублей по нынешнему курсу). Эти средства предназначены для средне- и долгосрочных мер по восстановлению инфраструктуры в зоне наводнения, например, для ремонта или строительства железнодорожных путей, дорог, мостов.

Спустя месяц с небольшим после катастрофы, эпицентр которой находился в земле Рейнланд-Пфальц, ее власти выделили немедленную помощь пострадавшим в размере 1500 евро на одно лицо в домашнем хозяйстве и по 500 евро на каждого последующего проживающего в нем, до максимальной суммы в 3 500 евро. Иными словами, семье из четырех человек причитались 3 000 евро (в пересчете почти 300 000 рублей).

Из официального отчета правительства ФРГ об этом наводнении следует, что до конца 2021 года власти Рейнланд-Пфальца (российский аналог: областная администрация) в качестве немедленной помощи выплатили 167,25 млн евро, из них 35,3 млн евро домохозяйствам, 13,1 млн евро малым и средним предприятиям (большого бизнеса в Арской долине нет), а также 118,85 млн муниципальным властям.

Страхование имущества и жилья: долгие тяжбы 

Конечно, 3 000 евро на четверых - очень скромные деньги, которые пошли на удовлетворение лишь самых неотложных нужд после потери части или даже всего имущества. Однако в Германии собственность принято страховать, и тут уже совершенно иной масштаб выплат. Согласно отчетам Общегерманского объединения страховых компаний GDV, через два месяца, к сентябрю 2021, клиентам в пострадавших регионах, в том числе в долине реки Ар, было выплачено 1,5 млрд евро, а через два года, к середине 2023 года, уже 6,7 млрд евро, что составило 80% застрахованного ущерба.  

Пострадавшие от наводнения в долине реки Ар автомобили, свезенные на временную стоянку перед отправкой на утилизацию
Пострадавшие от наводнения в долине реки Ар автомобили, свезенные на временную стоянку перед отправкой на утилизацию Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Но это означает, что даже через два года после катастрофы 20% все еще не были выплачены, а это многие миллионы евро и тысячи страховых случаев. Об одном из них телекомпания ARD рассказала в январе 2024 года: 50-летний военнослужащий бундесвера с женой и четырьмя детьми сумел спастись на крыше своего дома, но само здание было столь серьезно повреждено, что его пришлось снести и вместо него строить новое.

Страховое общество насчитало ущерб примерно в полумиллиона евро, пострадавший требует около миллиона и подключил адвоката. Этот юрист сообщает в интервью, что только у него одного в Арской долине свыше 150 клиентов, так что длительные тяжбы со страховками можно считать широко распространенным явлением после паводка. 

Наводнения ведут к психическим расстройствам      

О чем после наводнений обычно говорят куда меньше, так это не материальный, а моральный ущерб, последствия для здоровья и особенно для психики людей. Этой проблемой после трагедии на Аре занялась группа немецких ученых. Они проанализировали статистику приема пациентов местными врачами и больницами в первые три месяца после катастрофы - и сравнили полученные данные и диагнозы с аналогичным периодом предыдущего года.

Разрушительное наводнение в июле 2021 стало тяжелейшей психологической травмой для десятков тысяч жителей Арской долины
Разрушительное наводнение в июле 2021 стало тяжелейшей психологической травмой для десятков тысяч жителей Арской долины Фото: picture alliance/dpa

Результаты исследования были опубликованы в №1/2024 ежемесячного федерального научного журнала Bundesgesundheitsblatt, посвященного различным аспектам государственной политики в области здравоохранения. 

Один из главных выводов: наводнение привело в регионе к существенному росту психических заболеваний, поведенческих расстройств, эмоциональных нарушений у детей, депрессивных состояний, а также к злоупотреблениям опиоидами. Авторы ссылаются, в частности, на схожие исследования английских коллег, которые спустя полгода после наводнений фиксировали возросшее число посттравматических расстройств, нарушений сна, депрессий и даже суицидальных настроений.

Последствия наводнения для психического здоровья населения являются "масштабными и долгосрочными", подтвердила информационному агентству dpa Сабине Маур (Sabine Maur), возглавляющая палату психотерапевтов земли Рейнланд-Пфальц. По ее словам, многие жители Арской долины "отягощены долгими сроками восстановления, бесконечными стройками, длительными разбирательствами с властями и страховками, нескончаемыми финансовыми и семейными проблемами".  

Город Зинциг, 17 июля 2021. Начало уборки после наводнения на реке Ар
Город Зинциг, 17 июля 2021. Начало уборки после наводнения на реке АрФото: Ian P. Johnson/DW

Случаев посттравматических расстройств по сравнению с первым периодом после катастрофы стало меньше, зато теперь, более двух с половиной лет спустя, растет число депрессивных расстройств, а также случаев алкогольной и иной наркотической зависимости, свидетельствует Сабине Маур. К тому же теперь за помощью к врачам-психотерапевтам чаще стали обращаться те, "кто первоначально, видимо, думали, что сами справятся, или сомневались в целесообразности терапии".  "Я никогда не чувствовал себя таким измотанным", - пожаловался агентству dpa владелец ресторана и гостиницы, который сумел восстановить свой бизнес, но ценой максимального напряжения сил.

Вывоз мусора и острая нехватка рабочей силы

Сразу после наводнения одна из первейших задач состояла в вывозе оставшихся после большой воды гигантских объемов грязи и мусора, дурно пахнущего и зачастую ядовитого. Только в административном районе Арвайлер с населением в 128 000 человек пришлось убрать 400 000 тонн. Это соответствует, отмечается в правительственном отчете, объемам того крупногабаритного, нестандартного мусора (в Германии его называют Sperrmüll и забирают специальными мусороуборочными машинами), который в этом районе обычно вывозят за 40 лет! На эти работы из упомянутого фонда по восстановлению пострадавших регионов пришлось выделить 151 млн евро (примерно 15 млрд рублей).   

Июль 2021. Паводок оставил после себя в курортном городке Бад-Нойенар гигантские лужи с мусором
Паводок оставил после себя в курортном городке Бад-Нойенар гигантские лужи с мусором Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Тем не менее к началу 2024 года из этого фонда размером в 30 млрд евро были выделены всего 3,3 млрд евро, сообщил в январе на своем сайте экономический журнал Capital. Иными словами, деньги есть, но они не инвестируются, потому что одни проекты застряли из-за бюрократических процедур, а другие пока не реализуются из-за элементарной нехватки тех, кто мог бы выполнить необходимые работы.

И это еще один важный вывод после наводнения в долине реки Ар: в ситуации, когда повсюду в Германии нарастает дефицит рабочей силы, быстрым восстановительным работам мешает невозможность найти в пострадавшем регионе или привлечь туда достаточное количество квалифицированных кадров, начиная от оценщиков страхового ущерба и заканчивая, скажем, электриками. С этими трудностями наверняка столкнутся и пострадавшие от наводнения российские регионы, ведь руководство РФ постоянно подчеркивает, что нехватка кадров стала острейшей проблемой и для России.

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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