После наводнения долго будет очень много проблем. Опыт ФРГ

Сначала жители затопленных районов и местные власти в течение дней или недель борются непосредственно с наводнением, затем месяцами и годами пытаются справиться с его последствиями - материальными, юридическими, психологическими. Таков опыт Германии. Теперь он может пригодиться тем регионам России и Казахстана, на которые стихия обрушилась нынешней весной.

31 декабря 2023, в канун Нового года, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил город Ферден, где из берегов вышла река Аллер Фото: Alexander Koerner/Getty Images

Германия неоднократно переживала в последние десятилетия широкомасштабные наводнения в разных регионах страны. Так, в декабре 1993 и в январе 1995 после продолжительных ливней выходили из берегов Рейн и Мозель, в августе 2002 года - Эльба и ее притоки, в мае-июне 2013 уровень воды сильно поднимался в реках восьми федеральных земель, в том числе в Дунае, в декабре 2023 - январе 2024 вновь случился паводок, главным образом на Эльбе. Ученые предупреждают, что изменение глобального климата будет все чаще приводить к наводнениям после аномальных дождей или снегопадов.

Катастрофа в долине реки Ар была крупнейшей за 60 лет

В середине июля 2021 после долгого и сильного ливня затопило целый ряд районов в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия. Но самые трагические события произошли тогда в узкой долине небольшой реки Ар, протекающей в сторону Рейна по гористой местности среди живописных виноградников и винодельческих хозяйств. По ней внезапно пронеслись огромные массы воды, и этот паводок привел на участке всего в несколько десятков километров с населением примерно в 40 тысяч человек к многочисленным разрушениям и к более чем 180 жертвам. О последствиях этого крупнейшего за шесть десятилетий стихийного бедствия в ФРГ и пойдет речь в данной статье.

Разрушенный после наводнения мост в городе Арвайлер Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Обычно первое, о чем говорят после наводнений, это размеры материального ущерба и тех государственных средств, которые выделяются на преодоление последствий катастрофы. О том, насколько масштабным оказались разрушения, говорит хотя бы тот факт, что правительство ФРГ и власти двух затронутых земель создали фонд в размере 30 млрд евро (это почти 3 триллиона рублей по нынешнему курсу). Эти средства предназначены для средне- и долгосрочных мер по восстановлению инфраструктуры в зоне наводнения, например, для ремонта или строительства железнодорожных путей, дорог, мостов.

Спустя месяц с небольшим после катастрофы, эпицентр которой находился в земле Рейнланд-Пфальц, ее власти выделили немедленную помощь пострадавшим в размере 1500 евро на одно лицо в домашнем хозяйстве и по 500 евро на каждого последующего проживающего в нем, до максимальной суммы в 3 500 евро. Иными словами, семье из четырех человек причитались 3 000 евро (в пересчете почти 300 000 рублей).

Из официального отчета правительства ФРГ об этом наводнении следует, что до конца 2021 года власти Рейнланд-Пфальца (российский аналог: областная администрация) в качестве немедленной помощи выплатили 167,25 млн евро, из них 35,3 млн евро домохозяйствам, 13,1 млн евро малым и средним предприятиям (большого бизнеса в Арской долине нет), а также 118,85 млн муниципальным властям.

Страхование имущества и жилья: долгие тяжбы

Конечно, 3 000 евро на четверых - очень скромные деньги, которые пошли на удовлетворение лишь самых неотложных нужд после потери части или даже всего имущества. Однако в Германии собственность принято страховать, и тут уже совершенно иной масштаб выплат. Согласно отчетам Общегерманского объединения страховых компаний GDV, через два месяца, к сентябрю 2021, клиентам в пострадавших регионах, в том числе в долине реки Ар, было выплачено 1,5 млрд евро, а через два года, к середине 2023 года, уже 6,7 млрд евро, что составило 80% застрахованного ущерба.

Пострадавшие от наводнения в долине реки Ар автомобили, свезенные на временную стоянку перед отправкой на утилизацию Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

Но это означает, что даже через два года после катастрофы 20% все еще не были выплачены, а это многие миллионы евро и тысячи страховых случаев. Об одном из них телекомпания ARD рассказала в январе 2024 года: 50-летний военнослужащий бундесвера с женой и четырьмя детьми сумел спастись на крыше своего дома, но само здание было столь серьезно повреждено, что его пришлось снести и вместо него строить новое.

Страховое общество насчитало ущерб примерно в полумиллиона евро, пострадавший требует около миллиона и подключил адвоката. Этот юрист сообщает в интервью, что только у него одного в Арской долине свыше 150 клиентов, так что длительные тяжбы со страховками можно считать широко распространенным явлением после паводка.

Наводнения ведут к психическим расстройствам

О чем после наводнений обычно говорят куда меньше, так это не материальный, а моральный ущерб, последствия для здоровья и особенно для психики людей. Этой проблемой после трагедии на Аре занялась группа немецких ученых. Они проанализировали статистику приема пациентов местными врачами и больницами в первые три месяца после катастрофы - и сравнили полученные данные и диагнозы с аналогичным периодом предыдущего года.

Разрушительное наводнение в июле 2021 стало тяжелейшей психологической травмой для десятков тысяч жителей Арской долины Фото: picture alliance/dpa

Результаты исследования были опубликованы в №1/2024 ежемесячного федерального научного журнала Bundesgesundheitsblatt, посвященного различным аспектам государственной политики в области здравоохранения.

Один из главных выводов: наводнение привело в регионе к существенному росту психических заболеваний, поведенческих расстройств, эмоциональных нарушений у детей, депрессивных состояний, а также к злоупотреблениям опиоидами. Авторы ссылаются, в частности, на схожие исследования английских коллег, которые спустя полгода после наводнений фиксировали возросшее число посттравматических расстройств, нарушений сна, депрессий и даже суицидальных настроений.

Последствия наводнения для психического здоровья населения являются "масштабными и долгосрочными", подтвердила информационному агентству dpa Сабине Маур (Sabine Maur), возглавляющая палату психотерапевтов земли Рейнланд-Пфальц. По ее словам, многие жители Арской долины "отягощены долгими сроками восстановления, бесконечными стройками, длительными разбирательствами с властями и страховками, нескончаемыми финансовыми и семейными проблемами".

Город Зинциг, 17 июля 2021. Начало уборки после наводнения на реке Ар Фото: Ian P. Johnson/DW

Случаев посттравматических расстройств по сравнению с первым периодом после катастрофы стало меньше, зато теперь, более двух с половиной лет спустя, растет число депрессивных расстройств, а также случаев алкогольной и иной наркотической зависимости, свидетельствует Сабине Маур. К тому же теперь за помощью к врачам-психотерапевтам чаще стали обращаться те, "кто первоначально, видимо, думали, что сами справятся, или сомневались в целесообразности терапии". "Я никогда не чувствовал себя таким измотанным", - пожаловался агентству dpa владелец ресторана и гостиницы, который сумел восстановить свой бизнес, но ценой максимального напряжения сил.

Вывоз мусора и острая нехватка рабочей силы

Сразу после наводнения одна из первейших задач состояла в вывозе оставшихся после большой воды гигантских объемов грязи и мусора, дурно пахнущего и зачастую ядовитого. Только в административном районе Арвайлер с населением в 128 000 человек пришлось убрать 400 000 тонн. Это соответствует, отмечается в правительственном отчете, объемам того крупногабаритного, нестандартного мусора (в Германии его называют Sperrmüll и забирают специальными мусороуборочными машинами), который в этом районе обычно вывозят за 40 лет! На эти работы из упомянутого фонда по восстановлению пострадавших регионов пришлось выделить 151 млн евро (примерно 15 млрд рублей).

Паводок оставил после себя в курортном городке Бад-Нойенар гигантские лужи с мусором Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

Тем не менее к началу 2024 года из этого фонда размером в 30 млрд евро были выделены всего 3,3 млрд евро, сообщил в январе на своем сайте экономический журнал Capital. Иными словами, деньги есть, но они не инвестируются, потому что одни проекты застряли из-за бюрократических процедур, а другие пока не реализуются из-за элементарной нехватки тех, кто мог бы выполнить необходимые работы.

И это еще один важный вывод после наводнения в долине реки Ар: в ситуации, когда повсюду в Германии нарастает дефицит рабочей силы, быстрым восстановительным работам мешает невозможность найти в пострадавшем регионе или привлечь туда достаточное количество квалифицированных кадров, начиная от оценщиков страхового ущерба и заканчивая, скажем, электриками. С этими трудностями наверняка столкнутся и пострадавшие от наводнения российские регионы, ведь руководство РФ постоянно подчеркивает, что нехватка кадров стала острейшей проблемой и для России.