Deutsche Bahn подтвердил размер ущерба от наводнения - 1,3 млрд евро
По предварительным оценкам концерна, железнодорожное сообщение на большинстве участков, пострадавших от наводнения в Германии, удастся восстановить до конца года.
Ущерб транспортной инфраструктуре ФРГ от наводнения оценивается в 2 млрд евро
Размер ущерба, который причинило сети железных дорог в Германии наводнение на западе страны в середине июля, составляет 1,3 млрд евро. Эту сумму, предварительно названную ранее, подтвердили представители концерна Deutsche Bahn на пресс-конференции в пятницу, 23 июля, состоявшейся в онлайн-формате.
"Нам предстоит невероятная работа. С разрушениями инфраструктуры таких масштабов, произошедшими одновременно, мы не сталкивались еще никогда", - констатировал Фолькер Хенчель (Volker Hentschel), глава отдела Deutsche Bahn, занимающегося менеджментом в области технического ухода.
По его словам, самый существенный ущерб причинен разрушением более 50 мостов. Кроме того, от наводнения пострадали многие вокзалы и остановки, 180 железнодорожных переходов, почти 40 переводных стрелочных механизмов и более 1000 проводных и сигнальных мачт, энергоблоков, а также лифтов и осветительных установок на станциях.
Кто оплатит ремонт инфраструктуры?
Между тем определить точную стоимость восстановления отдельных объектов удастся лишь после тщательного инженерного анализа. Многое будет зависеть от того, полностью или частично придется обновлять поврежденные участки железной дороги, будут ли возводиться защитные дамбы, а также где именно будет пролегать железнодорожное полотно - на том же месте, где оно находилось до наводнения, или его перенесут дальше от берегов, указали в Deutsche Bahn.
Что касается вопроса, кто оплатит расходы на ремонт железнодорожной инфраструктуры, то представители Deutsche Bahn отметили, что концерн уже ведет переговоры с правительством ФРГ, которое является его акционером. Государство и в прошлом оказывало Deutsche Bahn финансовую помощь, когда речь шла о восстановлении поврежденной инфраструктуры, указал Хенчель. В Deutsche Bahn полагают, что до конца 2021 года удастся восстановить нормальное железнодорожное сообщение на 80 процентах пострадавшей территории.
Ущерб, нанесенный стихией в масштабах всей транспортной сферы, по первоначальным оценкам министерства транспорта ФРГ, может составить до 2 млрд евро.
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Чрезвычайное положение
В Германии дожди, продолжавшиеся с конца мая до начала июня, стали причиной паводка. В восточных и южных федеральных землях многие реки вышли из берегов. В Баварии, Саксонии, Тюрингии и других землях объявлено чрезвычайное положение.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Спасатели работают день и ночь
Во многих немецких городах добровольцы день и ночь заполняли мешки песком и строили заградительные сооружения, чтобы защитить жителей от наводнения. Хотя уровень воды в реках немного снизился, опасность еще сохраняется.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Жители не покидают свои дома
Большая часть Саксонии и Саксонии-Анхальт все еще находится под водой. Люди опасаются, что вода разрушит дамбы и прорвет плотины. Но многие жители, несмотря на опасность, не хотят покидать свои дома.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Разрушение дамбы вблизи Магдебурга
Укреплять заградительные сооружения помогают солдаты бундесвера. Но не везде принятые меры приводят к успеху. На реке Эльбе возле городка Фишбек разрушило дамбу. К домам небольшого городка, расположенного к северу от Магдебурга, можно добраться только на лодке. Жители близлежащих окрестностей были эвакуированы и доставлены в безопасное место.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Помощь спасателей и добровольцев
По всей Германии тысячи солдат, спасателей и добровольцев помогают бороться со стихией. Они вывозят людей из затопленных домов. Многие жители недооценили ситуацию и не были готовы к наводнению и к его последствиям.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Благодарность жителей
Горожане благодарят солдат, пожарных и добровольцев за оказанную им помощь. Без нее масштабы ущерба, причиненного наводнением, были бы гораздо больше. В некоторых городах, например, в Магдебурге, жители написали слова благодарности на больших простынях и вывесили их на балконах.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Животные в беде
Наводнение стало смертельной ловушкой для многих диких животных. Олени, косули и дикие кабаны могут спастись, если вода поднимается медленно. Однако многие мелкие животные, например, мыши и хомяки утонули в своих норах. Наводнение опасно и для птиц, поскольку у них сейчас период гнездования, а птенцы еще не умеют летать.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Многомиллиардный ущерб
На этих снимках с воздуха особенно видны масштабы ущерба, причиненного наводнением. По предварительным данным, он составит миллиарды евро. Наводнение стало не только причиной разорения многих жителей, но и разрушило инфраструктуру во многих городах. Дороги, мосты и автобаны оказались сильно повреждены.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Грязная вода на улицах городов
Хотя дожди прекратились, пройдет еще несколько дней, пока уровень воды понизится. Некоторые улицы затопленных городов напоминают маленькие речки. Потоки воды унесли все, что не было спрятано в безопасное место. В воде плавают деревья, мусор, мебель и домашняя утварь
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Горы мусора
На юге Германии уже начали ликвидировать последствия паводка. Подвалы и квартиры на первых этажах очищают от мусора. Мебель, которую выносят из затопленных домов, остается только выбросить. Только после того, как вода отступила, виден реальный ущерб от наводнения, как, например, здесь, в Лунценау.
Наводнение в Германии: опасность еще не миновала
Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) посетила наиболее пострадавшие от наводнения регионы. Меркель поддержала местных жителей и пообещала, что федеральное правительство предоставит пострадавшим от наводнения финансовую помощь.