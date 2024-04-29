Уровень воды в реке Ишим обновил исторический рекорд

В 18 субъектах РФ затопленными в результате паводковых наводнений остаются 9300 жилых домов и порядка 26 тысяч приусадебных участков.

Уровень воды в реке Ишим продолжает подниматься. Как сообщил в Telegram в понедельник, 29 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор, на гидропосту в селе Абатское он достиг очередного исторического пика - 1215 см.

По словам губернатора, "ситуация остается напряженной", из-за прошедших накануне дождей уровень воды продолжает прибывать.

Что касается реки Тобол, то, по уточненным данным оперативного штаба, которые приводит губернатор, в селе Упорово Тюменской области, исторический максимум, "скорее всего", достигнут не будет. "Река прибавляет от 30-40 см в сутки (сейчас уровень воды - 748 см), рост продлится до 1 мая", - сообщил Моор, добавив, что все работы по укреплению дамбы были проведены.

Более 9000 затопленных домов

Между тем МЧС России проинформировало в Telegram, что по состоянию на утро 29 апреля в 18 субъектах РФ затопленными в результате паводковых наводнений остаются 9300 жилых домов и порядка 26 тысяч приусадебных участков. Кроме того, от наводнения пострадал 51 низководный мост и 87 участков автодорог, следует из поста.

В Тюменской области, по данным ведомства, затопленными остаются 188 жилых и 523 дачных дома в 32 населенных пунктах. "Спасатели МЧС России перевозят людей из отрезанных водой деревень и сел, их домашних питомцев, доставляют продукты питания и медикаменты", - указывает пресс-служба министерства.

В Курганской области РФ, по данным МЧС, в 26 населенных пунктах остаются затопленными более 1100 жилых и 6700 дачных домов. Освободились от воды за сутки 955 жилых и 76 дачных домов в 4 муниципалитетах региона, говорится в посте. Поток воды в реке Тобол ниже Кургана постепенно теряет силу и скорость, отметил губернатор региона Вадим Шумков. "Но бдительность утрачивать не надо", - добавил он.

В Оренбургской области за сутки освободилось от воды порядка 50 жилых домов и 65 приусадебных участков, следует из сообщения МЧС. Сколько домов остаются в регионе затопленными, не указано.