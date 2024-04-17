Наводнения в РФ: в Курганской области ожидают пик половодья

Уровень воды в реке Тобол Курганской области растет, пик ожидается "в ближайшие дни". В Тюменской области объявлена эвакуация жителей 15 населенных пунктов.

Ряд российских регионов по-прежнему охвачен наводнениями, власти некоторых регионов ожидают максимальный уровень половодья в ближайшие дни и расширяют зону эвакуации местных жителей из-за угрозы паводка. Тысячи россиян остаются в пунктах временного размещения (ПВР).

Курганская область: пик половодья ожидают в ближайшие дни

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана утром 17 апреля поднялся до 883 см, превысив отметку "опасного явления" на 33 см. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается "в ближайшие дни", сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии.

По данным на 17 апреля из зоны подтопления эвакуированы 13 567 жителей Курганской области, в ПВР находится 931 человек, в том числе 200 детей. По данным ГУ МЧС РФ по региону, подтопленными остаются 669 жилых домов и 2 376 дачных домов. Режим ЧС в Курганской области введен с 8 апреля.

Почти треть Оренбурга остается подтопленной

89 квадратных километров в границах Оренбурга остается подтопленными, сообщила администрация города 17 апреля. Под водой в городе остаются свыше 6,5 тысячи домов, в том числе 55 многоквартирных домов, а также 11,2 тысяч участков. По данным мэрии Оренбурга, из подтопленных домов эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В ПВР остаются 274 человека, из них 72 ребенка.

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил более 11 метров, превысив "опасную" отметку на 179 см. Режим ЧС из-за сильнейшего за последние десятилетия паводка действует в Оренбургской области с 4 апреля.

Тюменская область: зона эвакуации расширяется

Утром 17 апреля в Тюменской области, губернатор которой ранее заявлял об угрозе прорыва дамб из-за "исторических максимумов" уровня воды в реке Ишим, объявили эвакуацию жителей 13 населенных пунктов в Ишимском районе, еще 2 деревень - в Викуловском районе. Местные власти призвали жителей брать с собой предметы первой необходимости, документы, лекарства, ценные вещи.

В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС из-за угрозы паводка, а пик наводнения ожидается 23-25 апреля. В зоне подтопления - более 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тысячи человек.

Томская область: Уровни воды в Томи снижается, в Оби - повышается

Уровни воды в реках Томь и Обь в границах Томской области за минувшие сутки показали разную динамику, следует из данных Центра управления регионом. Вода в реке Томь в двух районах Томска упала на 14 см и 54 см, отметки "опасного явления" не превышены. Вместе с тем уровень воды в реке Обь у села Никольское вырос на 14 см и составил 988 см при "опасной" отметке 864 см.

Затопленными на территории Томска, Томского и Шегарского районов остаются 4 населенных пункта и один дачный поселок. Эвакуировано 84 человека, в том числе 8 детей. В ПВР находятся 13 человек, включая 6 детей.