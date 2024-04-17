  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

Наводнения в РФ: в Курганской области ожидают пик половодья

Кирилл Шестаков
17 апреля 2024 г.

Уровень воды в реке Тобол Курганской области растет, пик ожидается "в ближайшие дни". В Тюменской области объявлена эвакуация жителей 15 населенных пунктов.

https://p.dw.com/p/4etKF
Люди на затопленной улице Оренбурга
Люди на затопленной улице Оренбурга Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Ряд российских регионов по-прежнему охвачен наводнениями, власти некоторых регионов ожидают максимальный уровень половодья в ближайшие дни и расширяют зону эвакуации местных жителей из-за угрозы паводка. Тысячи россиян остаются в пунктах временного размещения (ПВР).

Курганская область: пик половодья ожидают в ближайшие дни

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана утром 17 апреля поднялся до 883 см, превысив отметку "опасного явления" на 33 см. Максимальный уровень весеннего половодья ожидается "в ближайшие дни", сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии.

По данным на 17 апреля из зоны подтопления эвакуированы 13 567 жителей Курганской области, в ПВР находится 931 человек, в том числе 200 детей. По данным ГУ МЧС РФ по региону, подтопленными остаются 669 жилых домов и 2 376 дачных домов. Режим ЧС в Курганской области введен с 8 апреля.

Почти треть Оренбурга остается подтопленной

89 квадратных километров в границах Оренбурга остается подтопленными, сообщила администрация города 17 апреля. Под водой в городе остаются свыше 6,5 тысячи домов, в том числе 55 многоквартирных домов, а также 11,2 тысяч участков. По данным мэрии Оренбурга, из подтопленных домов эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В ПВР остаются 274 человека, из них 72 ребенка. 

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составил более 11 метров, превысив "опасную" отметку на 179 см. Режим ЧС из-за сильнейшего за последние десятилетия паводка действует в Оренбургской области с 4 апреля.

Тюменская область: зона эвакуации расширяется

Утром 17 апреля в Тюменской области, губернатор которой ранее заявлял об угрозе прорыва дамб из-за "исторических максимумов" уровня воды в реке Ишим, объявили эвакуацию жителей 13 населенных пунктов в Ишимском районе, еще 2 деревень - в Викуловском районе. Местные власти призвали жителей брать с собой предметы первой необходимости, документы, лекарства, ценные вещи. 

В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС из-за угрозы паводка, а пик наводнения ожидается 23-25 апреля. В зоне подтопления - более 50 населенных пунктов, в которых проживает почти 7,3 тысячи человек.

Томская область: Уровни воды в Томи снижается, в Оби - повышается

Уровни воды в реках Томь и Обь в границах Томской области за минувшие сутки показали разную динамику, следует из данных Центра управления регионом. Вода в реке Томь в двух районах Томска упала на 14 см и 54 см, отметки "опасного явления" не превышены. Вместе с тем уровень воды в реке Обь у села Никольское вырос на 14 см и составил 988 см при "опасной" отметке 864 см.

 Затопленными на территории Томска, Томского и Шегарского районов остаются 4 населенных пункта и один дачный поселок. Эвакуировано 84 человека, в том числе 8 детей. В ПВР находятся 13 человек, включая 6 детей.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Рекордные паводки в Тюмени, Томске и Хабаровском крае. Израиль готовит ответ Ирану. DW Новости

Рекордные паводки в Тюмени, Томске и Хабаровском крае. Израиль готовит ответ Ирану. DW Новости

Наводнения в России достигли Тюменской области и Хабаровского края. В Тюмени ожидают исторических максимумов и уже начата эвакуация в двух районах области. Также ожидается затопление Кургана. Уже полторы недели несколько регионов РФ охвачены рекордными паводками. В Оренбургской области СМИ сообщают о жертвах. Какова обстановка в разных регионах, охваченных большой водой?
Политика16 апреля 2024 г.28:54 мин.
Наводнение в Орске (7 апреля 2024 года)

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Наводнение в Оренбургской области и других регионах России

Таяние снегов и повышение уровня воды в реках привело к наводнениям в 39 регионах России. Наиболее пострадал от стихии город Орск в Оренбургской области после прорыва насыпной дамбы, защищавшей его от разлива реки Урал.
Катастрофы8 апреля 2024 г.12 фото
15 июля 2021. Вышедшая из берегов река Ар затопила городок Альтенар

После наводнения долго будет очень много проблем. Опыт ФРГ

После наводнения долго будет очень много проблем. Опыт ФРГ

Паводки в России и Казахстане приведут к огромным расходам, расстройствам психики и нехватке кадров для восстановления. Это показали последствия затопления долины немецкой реки Ар.
Экономика и бизнес16 апреля 2024 г.
Показать еще