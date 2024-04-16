Наводнения в РФ: в Тюмени ожидают исторических максимумов

Целый ряд российских регионов по-прежнему охвачен наводнениями, власти некоторых других регионов указывают на угрозу сильного паводка. Губернатор Тюменской области Александр Моор во вторник, 16 апреля, заявил о возможности прорыва дамб из-за подъема уровня воды в реках. "Воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них", - указал он. В эфире "России-24" он заявил, что уровень воды в Ишиме может подняться до "абсолютно исторических максимумов, которые никогда не наблюдались".

В населенных пунктах на границе с Казахстаном пик наводнения ожидается через три-четыре дня. "Дальше по течению, условно говоря, от Казанки до Ишима три-четыре-пять дней", - отметил он.

Тюменская область: рекомендована эвакуация жителей Ишима и Казанского

Одновременно Моор объявил о срочной эвакуации населения с затопляемых территорий. "Собирайте ценные вещи. Немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. В пунктах временного размещения мы обеспечим вас всем необходимым", - отметил он. В частности, из-за критического подъема воды в реке Ишим рекомендовано срочно эвакуироваться жителям города Ишим Тюменской области. "На реке идет критический подъем воды", - заявили в информационном центре регионального правительства. За сутки уровень воды в Ишиме поднялся на 57 см до 344 см, передает "Интерфакс" со ссылкой на городскую администрацию.

Кроме того, рекомендована эвакуация жителям села Казанское. "В связи с критическим повышением уровня воды существует реальная угроза подтопления населенного пункта. Предлагаем незамедлительно эвакуироваться в безопасные зоны. С собой необходимо взять документы, предметы первой необходимости", - написало руководство районного центра в Тюменской области в соцсети "ВКонтакте". Уровень воды в Ишиме у села Ильинка в Казанском районе превысил критическую отметку в 800 см.

В Тюменской области 8 апреля введен режим ЧС из-за угрозы паводка из-за повышения уровня рек Тобол и Ишим, а пик наводнения ожидается 23-25 апреля. Наводнение может охватить более 50 населенных пунктов.

Курганская область: Ожидается затопление Кургана и других населенных пунктов

Между тем в соседней Курганской области под водой оказались 305 жилых домов и 685 приусадебных участков, сообщает МЧС РФ. По данным регионального ГУ МЧС, уровень реки Тобол в районе Кургана в ближайшие 1-2 дня может увеличиться на 1 м. "В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у города Курган и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды", - поясняется в заявлении.

При этом ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в областном центре, а также в населенных пунктах Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского округа. В Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

Оренбургская область: Уровень воды в Урале в районе Орска снижается

Тем временем уровень воды в реке Урал в Орске Оренбургской области активно снижается, но в зоне паводка по-прежнему находятся более 3 тысяч домов, заявили в региональном ГУ МЧС. "Скопившаяся ранее вода убывает, на данный момент освободилось от воды более 3 тысяч домов", - цитирует заявление "Интерфакс".

По этим данным, 15 апреля в микрорайоне Старый город был устранен один из прорывов дамбы. "Участок шириной 10 метров удалось засыпать. Это позволило стабилизировать ситуацию в затопленном Советском районе", - сообщили в ведомстве. В городе откачано более 143 тысяч кубометров воды, ведутся аварийно-восстановительные работы, в которых участвуют более 1,4 тысячи человек и почти 300 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба губернатора Оренбургской области сообщила, что в Орске по-прежнему затоплены 74 многоквартирных дома, эвакуированы более 2,5 тысячи человек. В целом в регионе затоплены 75 населенных пунктов, в них под водой оказались 14,4 тысячи жилых домов и почти 23 тысячи участков. За минувшие сутки более тысячи домов освободились от воды, но в других муниципалитетах затопило 350 домов. Эвакуировано более 16,5 тысячи человек. В Оренбурге под водой остаются 5,5 тысячи домов и 10,7 тысячи участков, при этом за сутки уровень воды в Урале упал на 26 см, заявила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

"Важные истории" сообщили о жертвах наводнения

По данным "Важных историй", в Оренбургской области в результате паводка погибли не менее пяти человек. Четверо погибших зафиксировано в Орске, еще один - в поселке Пригородный, пишет издание со ссылкой на родственников и волонтеров. Власти заявляли об отсутствии жертв.

Эпицентр наводнения в Оренбургской области переместился на юго-запад региона, в Илекский район, где превышен опасный уровень воды в Урале. В Илек прибыли спасатели из соседних Татарстана и Самарской области. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня, с 7 апреля - ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб в 40 млрд рублей, а наиболее пострадавшими населенными пунктами стали Оренбург и Орск.

Бурятия: режим ЧС ввели в Улан-Уде и двух районах

Власти Бурятии ввели межмуниципальный режим ЧС в столице региона Улан-Удэ, а также в Иволгинском и Прибайкальском районах из-за ухудшения паводковой обстановки на реке Селенге. По словам главы региона Алексея Цыденова, на этих территориях под водой находятся около 600 приусадебных участков, в нескольких жилых домах вода поднялась выше уровня пола.