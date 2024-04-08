Больше всего от половодья пострадал город Орск в Оренбургской области. В результате прорыва насыпной дамбы, которая защищала регион от разлива реки Урал, 5 апреля в городе было затоплено несколько районов. Вечером 6 апреля произошел новый прорыв дамбы в Оренбургской области - на этот раз в районе поселка Никель.