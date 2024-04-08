Наводнение в Оренбургской области и других регионах России
Таяние снегов и повышение уровня воды в реках привело к наводнениям в 39 регионах России. Наиболее пострадал от стихии город Орск в Оренбургской области после прорыва насыпной дамбы, защищающей его от разлива реки Урал.
Затопленный район города Орск
В связи с наводнением наиболее сложная обстановка сложилась в Оренбургской области. В регионе введен режим ЧП федерального характера. По данным на 8 апреля, эвакуировано более 6 тысяч человек. В 87 населенных пунктах области затоплено 10,2 тыс. жилых домов и 18,5 тыс. приусадебных участков и 40 низководных мостов.
Весенний паводок привел к разливу рек
К наводнению в Оренбургской области и других регионах России привело таяние снегов, из-за которого резко поднялся уровень воды в реках. По состоянию на 8 апреля, в 39 регионах РФ подтоплено более 10,4 тысяч жилых домов. В МЧС РФ прогнозируют ухудшение ситуации из-за быстрого таяния снега.
Прорыв дамбы в Орске
Больше всего от половодья пострадал город Орск в Оренбургской области. В результате прорыва насыпной дамбы, которая защищала регион от разлива реки Урал, 5 апреля в городе было затоплено несколько районов. Вечером 6 апреля произошел новый прорыв дамбы в Оренбургской области - на этот раз в районе поселка Никель.
Тысячи жителей Орска эвакуированы
В Орске проводится массовая эвакуация. Для помощи и спасения пострадавших используются плавающие транспортеры вместительностью до 50 человек, моторные и надувные лодки. По состоянию на утро 7 апреля в городе было открыто 13 пунктов временного размещения для пострадавших.
От наводнения пострадали более 6 тысяч домов
По данным на 7 апреля, в Орске подтоплено 6,6 тыс. жилых домов с приусадебными участками. Эвакуировано более 2 тысяч человек.
Во многих районах Орска передвигаться можно только на лодках
Наиболее сложная обстановка в Орске складывается в Ленинском районе и районе Старого города, заявил 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков. В настоящее время в Старом городе передвигаться можно только на лодках. Глубина воды здесь достигает двух метров. Спасательные лодки курсируют постоянно, перевозя людей с личными вещами.
Наводнение грозит ряду населенных пунктов Оренбургской области
По данным Росгидрометцентра, пик паводка в Оренбургской области ожидается 10 апреля. Как сообщила пресс-служба губернатора региона, в ближайшие дни ряд населенных пунктов окажется в зоне подтопления: ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный.
Затопленное кладбище в Орске
По данным пресс-службы губернатора Оренбургской области, 18 человек на фоне ЧС заразились кишечной инфекцией "после употребления воды из централизованного источника водоснабжения". Стационарная медицинская помощь в плановой форме в больницах Орска временно прекращена, пациенты будут направляться в учреждения Новотроицка и Оренбурга, сообщается в телеграм-канале Минздрава региона.
МЧС прогнозирует затопления в ряде регионов России
На территории Сибирского, Приволжского (на фото: наводнение в Самарской области) и Центрального федеральных округов в период с 7 по 11 апреля прогнозируется продолжение повышения среднесуточных температур, активное таяние снега и вскрытие рек, что может привести к дальнейшему затоплению низменных участков и объектов транспортной инфраструктуры, сообщило МЧС РФ.