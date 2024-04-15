Все больше регионов РФ страдают от наводнения

За минувшие сутки резко повысился уровень воды в Томи и Оби в Томской области и в Тоболе в Курганской области. Эпицентр наводнения в Оренбургской области переместился на юго-запад.

В России паводок охватывает все больше территорий. В Томской области за минувшие сутки повысился уровень воды в реках Томь и Обь, при этом в двух пунктах наблюдения превышены опасные отметки, сообщила в понедельник, 15 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС. Уровень воды в реке Томь в районе Речвокзала в Томске повысился на 14 см, составив 761 см при опасной отметке 750 см, а в Оби в районе села Никольское Кривошеинского района данный показатель увеличился на 45 см до 952 см при опасной отметке 864 см.

Кроме того, сообщается о затоплении сотен приусадебных участков и жилых домов в нескольких селах и деревнях. Ожидается, что в Томске 15-17 апреля продолжится подъем уровня воды в Томи, при этом возможно достижение опасной отметки 890 см в районе Лагерного сада. В Томском районе Томской области объявили режим ЧС в Калтайском и Зоркальцевском сельских поселениях, заявил в Telegram глава районной администрации Вячеслав Черноус. "Таким образом, режим ЧС действует в границах Заречного, Зоркальцевского, Калтайского и Спасского сельских поселений", - указал он.

Курганская область: уровень воды в Тоболе резко растет

Между тем, в Кургане уровень реки Тобол поднялся до 646 см, только за два часа показатель возрос на 15 см, сообщило областное правительство. Кроме того, уровень воды поднимается в населенных пунктах Кетово, Темляково, Лаптева, Крюково, Санаторная, Бараба Кетовского округа. "В районе Кетова - плюс 25 см за 2 часа, в районе населенного пункта Крюкова и Санаторная - плюс 30 см за 2 часа", - отмечается далее. Губернатор Курганской области Вадим Шумков указывал, что в Кургане при шестиметровом уровне воды в Тоболе начнется подтопление правобережной части города.

В области уже подтоплены более 300 домов и 570 приусадебных участков в пяти муниципальных округах, указывает курганское ГУ МЧС. В Курганской области 8 апреля введен режим ЧС. Пик паводка в Кургане прогнозировался на 14-15 апреля.

Оренбург: затоплены более 5 тысяч домов и более 10 тысяч участков

Наиболее критическая ситуация на протяжении последних недель сложилась в Оренбургской области. К утру 15 апреля только в областном центре по-прежнему остаются затопленными 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения, 55 из них - многоквартирные дома, сообщила пресс-служба мэрии Оренбурга. С затопленных территорий эвакуированы более 1,7 тысячи человек. Между тем уровень воды в реке Урал в районе Орска за сутки упал до 620 см, у Оренбурга - до 1169 см.

В Орске работают оценочные комиссии, составляющие заключения об утрате имущества. Пострадавшим обещают выплатить до 100 тысяч рублей на члена семьи. За сутки составлено 530 заключений, работу планируется завершить за две недели, заявил мэр Орска Василий Козупица в Telegram.

В настоящее время эпицентр паводка в Оренбургской области перемещается на юго-запад региона, в сторону Илекского района. С 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня, с 7 апреля - ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб в 40 млрд рублей, а наиболее пострадавшими населенными пунктами стали Оренбург и Орск.

Наводнение в других регионах

О возможности паводка предупредили жителей Таганрога. На устье Дона ветровой нагон воды может привести к подтоплению низменных и прибрежных территорий в районе Таганрога, написал в Telegram глава администрации города Андрей Фатеев вечером 14 апреля. По его данным, максимальные уровни ожидаются во второй половине дня и вечером 15 апреля.

13 апреля пресс-служба МЧС РФ заявила, что наводнение охватило 39 российских регионов, затоплены более 12,7 тысячи жилых домов и 22 тысяч приусадебных участков. В частности, также сообщалось о паводках в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане.