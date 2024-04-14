Власти Курганской области призвали к эвакуации из-за паводка

Наводнение в России охватывает новые территории. Теперь под угрозой затопления оказалась Курганская область. Вода в реке Тобол и ее притоках резко прибывает. Губернатор области Вадим Шумков в воскресенье, 14 апреля, призвал жителей районов, которые могут быть затоплены, эвакуироваться.

Шумков написал в своем Telegram-канале , что за ночь уровень воды в Тоболе вырос на 54 сантиметра. Течение заметно ускоряется. Чиновник заявил об ожидаемом ухудшении ситуации, в связи с чем электроэнергия и газ будут вынужденно отключаться. На момент написания статьи уровень воды в Тоболе у Кургана уже достиг 532 сантиметра. При 6 м начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.

Губернатор призвал жителей к эвакуации: "Покидайте все подтапливаемые места. Берите родственников, ценные вещи, документы и уходите немедленно, иначе можете не успеть в связи с переливом дорог. Он добавил, что во всех районах, которые могут быть затоплены, работают эвакуационно-спасательные группы, а в Кургане развернуты несколько десятков пунктов временного размещения, а также подготовлены несколько приютов для домашних животных и парковок для автомобилей.

Власти ввели режим областной чрезвычайной ситуации

Поднявшейся водой в Кетовском районе Курганской области снесены два моста через Тобол: в деревне Лаптево и в селе Темляки. Один из них, деревянный, несло течением к Кургану, что создало риск затора при прохождении паводка. Оперативные службы через несколько часов сумели вытащить остатки моста на сушу. Второй сорванный мост был понтонным, пока крепления держат его у берега.

В Курганской области введен режим областной чрезвычайной ситуации. По прогнозам МЧС, пик паводка придется на 14-15 апреля. Потенциально в зоне затопления могут оказаться до 62 населенных пунктов и до 19 тысяч человек. По последним данным, в регионе уже подтоплены 304 жилых дома и 473 приусадебных участка, более 7,1 тыс. человек эвакуированы.

В Оренбургской области ситуация стабилизируется

В Оренбургской области, где в начале апреля сложилась критическая обстановка из-за паводка, ситуация стабилизируется, сообщает департамент пожарной безопасности и гражданской защиты. В реке Урал у Орска уровень воды за сутки упал на 51 сантиметр, у Оренбурга также зафиксировано падение уровня воды: за последние три часа он уменьшился на 5 сантиметров.