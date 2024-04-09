Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают жители

Власти затопленного Орска пообещали компенсации жителям, которые потеряли имущество из-за наводнения.Те, в свою очередь, винят местное руководство в бездействии и рассказывают о коррупции во время строительства дамбы.

В ряде регионов России произошло наводнение, вызванное паводками. Город Орск в Оренбургской области пострадал наиболее сильно. Там прорвало защитную насыпную дамбу. В течение нескольких дней высота воды достигла двух метров, затопленными оказались как дома в частном секторе, так и первые этажи многоквартирных зданий. Были эвакуированы больше 6,4 тысяч человек, как минимум два человека погибли. Всего в зоне подтопления оказались больше 10 тысяч домов в Оренбургской области.

Прорыв дамбы. Что рассказывают местные жители?

Жительница Орска Екатерина рассказала DW, что ее родители (они живут недалеко от инженерного сооружения) заметили подтеки в дамбе утром 5 апреля, а к вечеру на месте аварийного участка образовалась дыра. Дом Екатерины ушел под воду за три часа. "Уплыл строительный материал примерно на 100 тысяч рублей, пропала вся рассада на 500-600 тысяч. У нас больше нет вещей, одежды, бытовой техники, мебели", - говорит она.

Эвакуация жителей Орска после прорыва дамбы, 6 апреля 2024 год Фото: Russian Ministry of Emergency/Anadolu/picture alliance

Екатерина вместе со своей семьей уехала в соседний город к друзьям. Она надеется, что когда вода отступит, то часть имущества еще получится спасти, но опасается, что приступить к ремонту получится, когда городские службы оценят сумму ущерба: "Таких, как мы, будет десяток тысяч домов. Когда до нас дойдет очередь? Где нам жить все это время?". Кроме того, сумма компенсации едва покроет затраты на восстановление, сетует она.

В результате наводнения частично пострадал и дом жительницы шестого микрорайона Орска Елены Матвеевской - под воду ушел первый этаж, часть имущества удалось занести на второй этаж, говорит она. На момент разговора с DW 9 апреля ее мужу и сыну пришлось вернуться в здание, чтобы охранять его - в их районе заметили мародеров. Елена рассказала DW, что в день наводнения ездила к месту прорыва дамбы: "Мы живем где-то в трех километрах от нее, поехали туда на велосипедах с мужем. Раньше территорию затапливало, но вода еще никогда не доходила до нас. А потом к утру уже начался такой потоп, что у нас полностью затопило весь старый город".

Стихийное бедствие в Орске вылилось в стихийный митинг

Елена оказалась в инициативной группе, которой удалось пообщаться с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. "Телефоны все убрали", - с такой фразы он начал встречу с теми, кто пострадал от наводнения. Их общение прошло 8 апреля в здании городской администрации, которую к тому моменту окружила возмущенная толпа из нескольких сотен местных жителей. Одни кричали: "Позор!" и требовали отставок в руководстве города, а другие записали ролик, на котором хором прокричали: "Путин, помоги!"

Прорыв дамбы в Орске 5 апреля 2024 года Фото: Sergei Puzyrev/TASS/dpa/picture alliance

Стихийный митинг оперативно окружила полиция, собравшихся предупредили о незаконности их собрания. Возмущенные люди жаловались, что городские службы не были готовы к паводку, а о подтеках на дамбе было известно за несколько дней до прорыва.

По словам Елены, одна из участниц встречи с губернатором заявила о возможной коррупционной составляющей местных властей, что и могло спровоцировать такой масштаб бедствия: "Одна из девочек на встрече с Паслером рассказала, что ее дед, который раньше строил эту дамбу, отвозил половину щебня и строительных материалов главе нашего города ему на стройку, как я поняла, для личных целей". Впрочем, губернатор заверил местных жителей, что причиной бедствия стал "исключительный паводок". Власти Орска пообещали компенсации жителям, которые потеряли имущество из-за наводнения: до 100 тысяч рублей тем, у кого дом оказался затопленным полностью, в остальных случаях - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.

Глава МЧС РФ обвинил население в безответственности

На события в Орске, в том числе после протестной акции, отреагировали в Кремле, но довольно скупо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается посещать пострадавшие регионы, но "постоянно присутствует в этой теме". В Оренбургскую область по поручению президента РФ вылетели несколько министров, но заявление министра МЧС Александра Куренкова еще больше возмутило местное население. Он заявил, что эвакуация была объявлена за неделю до паводка. "Они думали, что это шутки какие-то", - сказал Куренков, подчеркнув, что местных жителей еще за неделю уговаривали эвакуироваться.

Орск наиболее сильно пострадал от наводнения Фото: Sergei Medvedev/TASS/dpa/picture alliance

Однако городские власти наоборот накануне прорыва дамбы заверяли местных жителей в том, что она должна выдержать стихию. Так, 3 апреля глава города Василий Козупица отчитался в своем Telegram-канале, что осмотрел дамбу, пообщался с местными жителями и что "опасений у людей, что их может затопить, нет". Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. По данным следствия, прорыв дамбы произошел из-за "несвоевременных мер по поддержанию технического состояния".

Федеральные власти предпочли не брать на себя ответственность за устранение последствий бедствия, не вдаваясь в детали, считает политолог Аббас Галлямов. Он отмечает, что в пострадавший регион, в том числе для коммуникации с местными жителями, отправили министра МЧС Александра Куренкова, который до 2021 года служил в федеральной службе охраны. "Он просто обвинил людей, чего принципиально нельзя делать. Итогом стал митинг, которого можно было избежать. Дело в том, что такой человек никогда не занимался публичной коммуникацией", - сказал Галлямов.

В условиях авторитаризма в России и подавления протестных настроений в обществе российские власти, уверен Галлямов, все больше утрачивают "человеческие качества": "Во власти окопались люди, которые живут в логике вертикали власти, забыв, что население - тоже субъект". Он предположил, что федеральная власть не станет повышать суммы компенсаций, отдавая приоритет финансированию войны в Украине. Региональные власти уже оценили общий ущерб от паводка в Оренбургской области - сумма уже превышает 20 млрд рублей.

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