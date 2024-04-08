В затопленном Орске - митинг жителей с требованием о помощи

На митинг в Орске вышли сотни пострадавших от паводка жителей. Власти заявляли о незаконности мероприятия, но в итоге мэр города и губернатор Оренбургской области встретились с местными жителями.

Сотни жителей Орска Оренбургской области вышли на акцию протеста в центре города после того, как в нем были затоплены несколько районов из-за прорыва местной дамбы. В понедельник, 8 апреля, они потребовали увеличить выплаты пострадавшим от паводка и раскритиковали местные власти.

Протестующие выразили недовольство размерами выплат, а также заявили, что дамба была построена с нарушениями, которые стали причиной катастрофы. Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", собравшиеся записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Власти призвали жителей самим бороться с последствиями катастрофы

По данным местных Telegram-каналов, полиция препятствовала проведению митинга, силовики предупреждали собравшихся о его незаконности. Позже число протестующих возросло и к ним вышел глава города Василий Козупица, который предложил сформировать инициативную группу для переговоров в горадминистрации. На встрече с несколькими представителями митингующих мэр заявил о создании комиссии по оценке ущерба и определению размера компенсаций, а также пообещал выплаты на строительство жилья.

Кроме того, с пострадавшими жителями встретился губернатор региона Денис Паслер. Он потребовал отключить телефоны и не жаловаться, а вместо этого проявить сплоченность и патриотизм в преодолении последствий наводнения, пишет издание "7x7 - Горизонтальная Россия". Паслер указал на людей, спасающих пострадавших на собственные средства, и назвал их "настоящими патриотами". По итогам встречи, в которой участвовали около 20 местных жителей, власти пообещали в 2025 году выделить деньги на строительство новой дамбы. Кроме того, намечено проведение новой встречи, где огласят итоги работы, пишет "Осторожно, новости".

По данным этого издания, задержаний в результате митинга не было. Ранее прокуратура Оренбургской области опубликовала сообщение, в котором сообщила, что это мероприятие не согласовано с властями. Она также предупредила об ответственности за участие в нем.

У села Илек уровень воды превысил опасную отметку

Между тем уровень воды в реке Урал в селе Илек превысил опасную отметку раньше прогноза. "В Илекском районе по состоянию на 8 апреля на 16.00 (14.00 мск) уровень реки Урал в селе Илек достиг 892 см", - заявила в Telegram районная администрация. По этим данным, в настоящее время в селе Илек укрепляют и наращивают дамбу от реки Урал.

В районе областного центра уровень воды также продолжает активно расти, приближаясь к опасной отметке в 930 см. "По данным оренбургского Гидрометцентра, на 14.00 (12.00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал с 8 утра увеличился на 21 сантиметр и составляет 893 сантиметра", - заявила мэрия Оренбурга. По данным властей, в ближайшие два дня ситуация будет только ухудшаться. "Оренбуржцам, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома", - заявляют власти региона.

Пик наводнения ожидается 10 апреля

Ряд населенных пунктов окажется в зоне подтопления во время пика паводка в Оренбургской области, который ожидается 10 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу губернатора и "Росгидрометцентр". Отмечается также, что в настоящее время в Оренбурге подтоплено около двух тысяч домов, за прошедшие сутки их число увеличилось почти на двести, и более 8500 приусадебных участков (за сутки подтоплено около 500). На утро 8 апреля в области в воде остаются более 10 тысяч домов и около 20 тысяч приусадебных участков.

Эвакуировано более 6000 человек, в том числе около 1500 детей, причем более 1200 эвакуированных находятся в пунктах временного размещения. "Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля", - добавили у губернатора.

Наводнение в Оренбургской области

Перелив воды через защитную дамбу произошел 8 апреля в 90-тысячном Новотроицке Оренбургской области. Дамба была построена после масштабного паводка 1957 года и защищает район города от воды, которая в период паводка наполняет озеро Сазанье. Уровень воды на отметке 8,5 метра, сообщает "Интерфакс".

С 4 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем, 7 апреля введен режим ЧС федерального характера. Местные власти оценивают ситуацию в городе Орске Оренбургской области как критическую. Утром 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая обстановка в Оренбургской области "развивается по наихудшему сценарию".

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