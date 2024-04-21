В Оренбуржье остаются затопленными почти 13 тысяч домов

Регионы РФ продолжают бороться с наводнением. В Тюменской области проводятся превентивные отключения электричества. Уровень воды в реке Ишим повышается.

В Оренбургской области, где спасатели и местные жители продолжают бороться с последствиями весеннего наводнения, к утру воскресенья, 21 апреля, затопленными остаются 12 845 жилых домов и 20 376 приусадебных участков. Об этом сообщает в Telegram МЧС России.

По данным министерства, на данный момент в регионе эвакуированы 17 443 человека. "В Орске и Оренбурге откачивают воду из домов и улиц. За сутки перекачено более 30 000 тонн", - говорится далее в посте. Между тем за сутки в регионе "освободились от воды" более 1100 жилых домов и 1200 приусадебных хозяйств.

Тюменская область

В 17 населенных пунктах и 4 садовых некоммерческих товариществах (СНТ) Тюменской области затопленными остаются 98 домов, 444 дач и 646 приусадебных участков. Более 3000 жителей в регионе из-за наводнения пришлось покинуть свои дома, они находятся в центрах временного размещения, указывает пресс-служба МЧС.

В городе Ишиме расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств. Всего к спасательным работам в Тюменской области подключено 3100 сотрудников МЧС.

Превентивное отключение электричества

Тем временем пресс-служба Сибирско-Уральской энергетической компании (АО СУЭНКО) сообщила, что в пострадавших от наводнения населенных пунктах Тюменской области проводятся превентивные отключения электроснабжения.

На 21 апреля в Ишимском районе полностью обесточены поселок Детский дом N29, СНТ "Борки", "Синицинский Бор", включающий в себя Дом отдыха, Детский санаторий и Турбазу КХП, СНТ "Машиностроитель", "Швейник", "Заречье-2", "Коммунальщик" и "Надежда", следует из заявления компании. Населенный пункт "Плодопитомник" обесточен частично. По информации пресс-службы, отключения необходимы как для безопасности жителей, так и для того, чтобы сохранить электрооборудование.

По данным агентства "Интерфакс", уровень воды в реке Ишим продолжает повышаться: "В границах одноименного города вода на сегодняшний день поднялась на 2 метра выше критической отметки. Согласно замерам, на 08.00 воскресенья уровень воды составляет 1051 см". С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за угрозы паводка.

Курганская область

В Курганской области уровень реки Тобол на утро 21 апреля достиг 1004 сантиметров,передает МЧС. В 8 муниципальных образованиях региона затоплены 2176 жилых домов, 3380 дачных домов. Кроме того, от наводнения пострадали 5 низководных мостов, затоплены 14 участков автодорог, отмечается в сообщении ведомства.