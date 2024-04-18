В Курганской области втрое возросло число затопленных домов

Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 1 м превысил опасное значение, пик половодья ожидается в ближайшие дни. Резко поднимается вода в реке Ишим в Тюменской области. Между тем из Орска и Оренбурга вода уходит.

Наводнение в России охватывает все новые регионы. Власти некоторых регионов ожидают максимальный уровень половодья в ближайшие дни и проводят эвакуацию жителей. В Курганской области за сутки втрое возросло число затопленных домов, превысив 2 тысячи. Кроме того, от наводнения пострадали более 3,3 тысячи дачных домов, 5 низководных мостов, 8 участков автодорог, заявило МЧС РФ в четверг, 18 апреля.

Курганская область: Уровень воды в Тоболе более чем на 1 м превысил опасное значение

Накануне сообщалось о затоплении 669 жилых и 2,4 тысячи дачных домов, при этом в зоне природного бедствия оказались шесть муниципальных образований - Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский округа и город Курган. Более 14 тысяч жителей Курганской области, в которой с 8 апреля действует режим ЧС, эвакуированы. По прогнозу регионального ГУ МЧС, в ближайшие дни из-за увеличенных пропусков с Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и в Кетовском округе ожидается рост уровня воды от 25 до 100 см.

В Кургане уровень воды в реке Тобол более чем на 1 метр превысил опасное значение в 850 см, поднявшись до 977 см, следует из данных карты "Паводок" на сайте городской администрации. Только за два часа утром 18 апреля вода поднялась на 5 см. При этом пик половодья в Кургане ожидается в ближайшие дни. По данным губернатора Курганской области Вадима Шумкова, правобережная часть Кургана, где расположено более 100 садоводческих товариществ и несколько микрорайонов, оказалась в зоне затопления. Из-за затопления в Кургане отключили две котельные. В связи с наводнением аэропорт Кургана перешел на круглосуточный режим работы, чтобы принимать самолеты МЧС, доставляющие спасателей и технику.

Тюменская область: Уровень воды в Ишиме за 4 часа поднялся на 21 см

В городе Ишим Тюменской области утром в четверг уровень воды лишь за четыре часа возрос на 21 см до 483 см, заявил информационный центр областного правительства. Тем временем за сутки в городе Ишим вода поднялась на 68 см до 462 см, в районе села Ильинка Казанского района - на 7 см до 891 см. Днем 18 апреля уровень воды в Ишиме у села Ильинка начал снижаться.

"В Тюменской области сотрудники МЧС России продолжают укреплять и наращивать высоту дамбы. В селе Казанское специалистами ведомства и добровольцами уложено более 20 000 мешков с песком. Также организованы лодочные переправы. Эвакуированы более 1500 человек", - сообщило МЧС РФ.

Томская область: растет уровень воды в Оби

За минувшие сутки уровень реки в Оби в границах Томской области вновь значительно возрос, сообщает пресс-служба областной администрации. В районе села Никольское Кривошеинского района данный показатель увеличился на 17 см до 105 см, в районе села Молчаново - на 15 см до 784 см, у города Колпашево - на 22 см до 717 см, в районе поселка Победа - на 12 см до 736 см, отмечается в заявлении.

Оренбургская область: превысил опасную отметку уровень воды в Сакмаре

Между тем в Оренбургской области опасную отметку превысил уровень воды в реке Сакмара у села Татарская Каргала близ областного центра. Показатель составил 873 см, что на 3 см выше опасного значения, сообщается в Telegram-канале администрации Оренбургского района Оренбургской области.

При этом в районах Орска и Оренбурга, наиболее пострадавших от наводнения, волна сходит, фиксируется устойчивое снижение воды, заявил на совещании у президента РФ глава МЧС Александр Куренков. "Сбросы с Ириклинского водохранилища стали в несколько раз меньше тех значений, которые были в конце марта - начале апреля. Уровень воды в Орске и Оренбурге хоть и находится выше опасных отметок, но мы отмечаем его устойчивое снижение", - цитирует его слова "Интерфакс".

С начала паводка в Оренбургской области эвакуированы более 16,5 тысячи человек, указывается в Telegram-канале МЧС РФ. При этом в пострадавшем от сильного наводнения Орске остаются подтопленными 2 438 домов и дворов, в Оренбурге - 6 500 домов и 11 200 приусадебных участков, указывает ведомство.

Владимирская область: затоплено более 206 домов

Во Владимире и нескольких районах Владимирской области затоплено 206 домов, в которых проживает 251 человек. "Вопросы жизнеобеспечения решены, эвакуация не требуется. Уровень воды в реках снижается, но ожидается подтопление дорог в Муромском районе", - сообщило Главное управление МЧС по региону. По этим данным, уровень воды продолжает расти на крупнейшей реке региона - Оке. На малых реках в области показатели постепенно снижаются. Одновременно в МЧС сообщили, что 384 населенных пункта в настоящее время подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров.