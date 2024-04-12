В Оренбурге звучит сирена, жителей массово эвакуируют

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг 1143 см, превысив опасную отметку более чем на два метра. В городе звучит сирена, проводится массовая эвакуация жителей из-за наводнения, сообщил днем в пятницу, 12 апреля, мэр Оренбурга Сергей Салмин.

"Я обращаюсь к жителям ЖК Гранд-парк, поселков им. Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчиный городок: срочно эвакуируйтесь. Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!" - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в городской администрации сообщили, что за сутки в Оренбурге затопило 361 дом и 995 приусадебных участков, были эвакуированы 88 человек, и сейчас в пунктах временного размещения находятся 165 пострадавших от паводка. Всего из-за наводнения в городе затопило 2687 домов, сообщили власти.

По прогнозам местного гидромедцентра, 12 апреля в Оренбурге ожидается пик наводнения. Предполагается, что через два дня уровень воды начнет постепенно спадать.

В Орске уровень воды постепенно снижается

При этом в Орске , который затопило первым из-за прорыва дамбы, уровень воды начал постепенно снижаться, сообщили местные власти. Однако более пяти тысяч домов в городе по-прежнему затоплены.

5 апреля в Орске прорвало введенную в строй в 2010 году защитную насыпную дамбу. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и о халатности.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера из-за критической ситуации в связи с наводнением. Всего в регионе затоплены более 11 тысяч домов в 67 населенных пунктах.