В Оренбуржье прогнозируют дальнейший подъем реки Урал

Уровень воды в Урале за прошедшую ночь вырос еще на 32 сантиметра. В регионе остаются подтопленными около 12 тысяч домов.

В Оренбургской области России, пострадавшей от катастрофического паводка, продолжается повышение уровня воды в реке Урал, в ближайшие сутки в регионе может быть подтоплено еще около 3,5 тысяч жилых домов, сообщили в пресс-службе правительства региона утром в четверг, 11 апреля.

"В ближайшие 24 часа прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реке Урал и подтопление 3580 жилых домов, 3950 приусадебных участков в 25 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В администрации Оренбургского района Оренбургской области отметили, что вода в Урале рядом с Оренбургом только за прошедшую ночь выросла на 32 см. "На 6:00 (4:00 мск) 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 см, опасный показатель превышен на 124 см", - говорится в сообщении. Власти призвали население эвакуироваться из зоны подтопления.

В Оренбургской области подтоплено 12 тысяч жилых домов

По последним данным, в Оренбургской области талые воды остаются почти на 15 тыс. участков, подтоплено около 12 тыс. домов. "По состоянию на 8.00 (6:00 мск) 11 апреля на территории 23 муниципальных образований в 78 населенных пунктах и 36 СНТ оказались подтоплены 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок", - сообщил департамент пожарной безопасности и гражданской защиты региона.

В целом в реках области преимущественно наблюдается понижение уровней воды за сутки от 1 до 98 см, лишь на некоторых реках повышение за сутки составило от 1 до 23 см.

Режим ЧС в Оренбургской области

Опасные отметки наблюдаются на реке Урал у Орска, Оренбурга и Илека, на реке Илек у поселка Веселый Первый, а на реке Самара - у города Бузулук. Максимальный суточный подъем зафиксирован на реке Урал у Оренбурга (+81 см).

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Общий ущерб от паводка, по предварительным оценкам региональных властей, может составить около 21 млрд рублей.

Ситуация в Челябинской области

Между тем в Челябинской области количество подтопленных паводком участков за сутки сократилось до 37-и, то есть почти на четверть, сообщило Министерство общественной безопасности региона. "За текущие сутки вода полностью покинула территорию 11 приусадебных участков. Остаются подтоплены 7 приусадебных участков в селе Кизильском, 18 приусадебных участков в селе Париже, 12 приусадебных участков в поселке Бажова", - говорится в сообщении. По данным министерства, днем ранее оставались подтопленными 48 участков.

Режим ЧС действует на территории Кизильского, Верхнеуральского, Чебаркульского, Нагайбакского районов, Южноуральского городского округа, а режим повышенной готовности - на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Чесменского районов и в Миасском городском округе и Коркинском муниципальном округе. В регионе сохраняются девять мест перелива воды через автодороги.

"Нарушено сообщение с четырьмя населенными пунктами. Это поселок Александровский Кизильского района, поселок Копаловский Нагайбакского района, поселок Новый и западная часть поселка Рымникский Брединского района. Для жителей организована доставка продуктов питания и питьевой воды, жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена", - уточняется в сообщении министерства.