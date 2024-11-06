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Наводнение в Испании: 89 человек считаются пропавшими

Александра Иванова
6 ноября 2024 г.

В Испании впервые обнародовали официальные данные по числу пропавших без вести во время наводнения на востоке страны.

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Жители Валенсии ликвидируют последствия наводнения, 5 ноября 2024 года
Жители Валенсии ликвидируют последствия наводненияФото: CESAR MANSO/AFP/Getty Images

После катастрофического наводнения, случившегося в Испании на фоне ливневых дождей, обрушившихся на страну в конце октября, 89 человек остаются пропавшими без вести. Правительство Валенсии - наиболее пострадавшего от стихии региона - впервые обнародовало эти официальные данные вечером во вторник, 5 ноября.

Ранее некоторые испанские СМИ передавали, что в результате разгула стихии без вести пропали 2500 граждан. Однако источников такой информации не приводилось. Агентство dpa предполагает, что подобные сообщения могут быть связаны с числом звонков, поступивших в службы спасения с начала бедствия неделю назад.

По официальным данным, наводнение в Испании унесло жизни 215 человек. В Валенсии были похоронены 211 из них. При этом останки 62 человек еще не были опознаны. Власти не исключают, что среди них могут быть и те, кого родные до сих пор разыскивают как пропавших без вести.

Наводнение после проливных дождей в Испании

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. В небольшой деревне Чива этот показатель составил 491 литр дождя на 1 кв. м, что соответствует годовому объему осадков в регионе. Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома.

Сильные дожди, вызвавшие затопления, прошли и в других регионах Испании, в том числе на Балеарских островах, в Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии. Сейчас погода там существенно улучшилась. По прогнозам, она останется такой и в ближайшее время.

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