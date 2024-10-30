В Испании из-за наводнений погибли более 60 человек

В провинции Валенсия на юго-востоке Испании сильные дожди вызвали масштабные наводнения. Жертвами непогоды стали как минимум 62 человека.

Не менее 62 человек, согласно уточненным данным, погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанской провинции Валенсия. Об этом сообщил в среду, 30 октября, Объединенный центр оперативного координирования, сославшись на сведения, полученные от различных силовых структур и служб экстренной помощи. Он предупредил, что "число жертв является предварительным и что процесс обнаружения и опознания погибших продолжается".

Глава регионального правительства Карлос Масон рассказал журналистам, что некоторые районы Валенсии оказались отрезаны из-за затопленных дорог. Наблюдаются перебои с электричеством и связью.

В социальных сетях публикуются кадры, на которых видно, как потоки воды смывают мосты и автомобили. На некоторых видео люди забираются на деревья, чтобы спастись от наводнения.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

Недалеко от провинции Малага из-за непогоды сошел с рельсов скоростной поезд с почти 300 пассажирами. По данным властей, никто не пострадал, но скоростное железнодорожное сообщение между Валенсией и Мадридом было прервано.

Идут спасательные работы

Проливные дожди, вызванные холодным фронтом на юге и востоке Испании, 29 октября нарушили автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. Власти наиболее пострадавших районов призвали жителей не покидать свои дома.

Сейчас в пострадавших районах ведутся спасательные работы, в них задействованы военные.

"Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит", - сказал Масон.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до 31 октября.

Парламент Испании начал заседание 30 октября с минуты молчания.