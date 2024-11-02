Наводнение в Испании: еще 10 тысяч человек - в зону бедствия

Власти Испании направляют дополнительно 5000 полицейских и 5000 солдат в пострадавший от наводнения восточный регион страны. По данным премьер-министра, число погибших возросло до 211 человек.

Правительство Испании направит еще 10 000 военнослужащих и полицейских в восточный регион страны - Валенсии, пострадавший от наводнений, в результате которых на данный момент погибли не менее 211 человек. Об этом в своем выступлении в эфире местного гостелевидения заявил в субботу, 2 ноября, испанский премьер-министр Педро Санчес. Он уточнил, что принял просьбу главы региона о предоставлении 5 тысяч дополнительных военнослужащих, а также сообщил ему о дополнительном развертывании в Валенсии 5 тысяч человек - полицейских и гражданских гвардейцев. 2000 солдат уже находятся в зоне бедствия.

Тем временем власти ожидают новых жертв. Было бы "неосмотрительно" озвучивать сейчас число пропавших без вести, заявил в тот же день министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в эфире телеканала Antena 3, добавив, что тысячи людей до сих пор остаются вне зоны доступа. "Учитывая обстоятельства, можно предположить, что число погибших будет расти", - констатировал глава испанского МВД. Только накануне власти сообщали о как минимум 205 жертвах.

В приоритете - поиск пропавших без вести и расчистка дорог

Как отмечает агентство AFP, на четвертый день после начала проливных дождей спасательные службы сосредоточились на поиске пропавших без вести и расчистке дорог, чтобы облегчить доступ гуманитарной помощи - в первую очередь доставки продовольствия. Отмечается, что люди из менее пострадавших или незатронутых стихийным бедствием районов страны помогали нуждающимся на местах.

Желание помочь было настолько велико, что правительство Валенсии распорядилось прекратить поездки на машинах в пострадавшие муниципалитеты, чтобы расчистить дороги для спасательных служб, отмечает агентство. Но не обошлось и без мародерства: по данным полиции, за такого рода преступления было арестовано 50 человек.

Катастрофические проливные дожди

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на кв. м. В небольшой деревне Чива на квадратный метр выпал 491 литр дождя. Это соответствует годичному объему осадков в регионе. Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома. Наводнение стало самым сильным за последние десятилетия.

Региональное правительство Валенсии критикуют за то, что оно слишком поздно оповестило население о возможных последствиях катастрофических дождей. Тысячи людей остаются без электроэнергии, многие дороги непроходимы. От окружающего мира отрезаны целые районы, люди страдают от нехватки питьевой воды и продовольствия. Помимо человеческих ресурсов, в поисковой операции применяют дроны и специально обученных собак.