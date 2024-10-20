В Мадриде прошла многотысячная акция против правительства

От нескольких десятков до сотен тысяч протестующих присоединились к акции правых партий против действующего левого правительства Испании в Мадриде.

Тысячи протестующих присоединились к акции протеста в Мадриде против действующего правительства Испании социалиста Педро Санчеса в воскресенье, 20 октября. Собравшиеся потребовали проведения досрочных выборов.

Организаторами митинга выступили правые и правоцентристские партии и организации: в частности, крупные оппозиционные "Народная партия" и партия Vox. Главный лозунг митинга звучал так: "За единство, достоинство, закон и свободу. Всеобщие выборы немедленно!" - пишет агентство AFP.

По данным местных властей, в демонстрации приняли участие 25 000 человек. Организаторы заявили о 400 000 протестующих. Присутствовавший на митинге лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что левое правительство Санчеса "разоряет испанцев, предало их и лгало им". "Сегодня испанцы, что бы ни говорило правительство, беднее, чем когда Педро Санчес пришел к власти. Им все труднее сводить концы с концами", - приводит его слова AFP.

В Испании с 2023 года у власти находится правительство меньшинства

После парламентских выборов в 2023 году в Испании долго велись споры о формировании нового правительства. Правые партии "Народная партия" и Vox получили суммарно 170 из 350 мест в нижней палате испанского парламента, в то время как левые "Испанская социалистическая рабочая партия" премьер-министра Педро Санчеса (ИСРП) и "Объединение" - 152.

При голосовании за кандидатуру премьер-министра, которому будет поручено составить новое правительство, впрочем, лидер "Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо набрал всего 172 голоса из необходимых 176, а Санчес при поддержке малых партий смог получить одобрение от 179 депутатов конгресса. После этого он сформировал правительство меньшинства с участием "Объединения", а оппозиция призвала к проведению повторных выборов.