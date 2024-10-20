  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаИспания

В Мадриде прошла многотысячная акция против правительства

Алексей Волошинов
20 октября 2024 г.

От нескольких десятков до сотен тысяч протестующих присоединились к акции правых партий против действующего левого правительства Испании в Мадриде.

https://p.dw.com/p/4m0Nc
Демонстрация против правительства Педро Санчеса в Мадриде
Демонстрация против правительства Педро Санчеса в МадридеФото: Ignacio Lopez Isasmendi/picture alliance

Тысячи протестующих присоединились к акции протеста в Мадриде против действующего правительства Испании социалиста Педро Санчеса в воскресенье, 20 октября. Собравшиеся потребовали проведения досрочных выборов.

Организаторами митинга выступили правые и правоцентристские партии и организации: в частности, крупные оппозиционные "Народная партия" и партия Vox. Главный лозунг митинга звучал так: "За единство, достоинство, закон и свободу. Всеобщие выборы немедленно!" - пишет агентство AFP.

По данным местных властей, в демонстрации приняли участие 25 000 человек. Организаторы заявили о 400 000 протестующих. Присутствовавший на митинге лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что левое правительство Санчеса "разоряет испанцев, предало их и лгало им". "Сегодня испанцы, что бы ни говорило правительство, беднее, чем когда Педро Санчес пришел к власти. Им все труднее сводить концы с концами", - приводит его слова AFP.

В Испании с 2023 года у власти находится правительство меньшинства

После парламентских выборов в 2023 году в Испании долго велись споры о формировании нового правительства. Правые партии "Народная партия" и Vox получили суммарно 170 из 350 мест в нижней палате испанского парламента, в то время как левые "Испанская социалистическая рабочая партия" премьер-министра Педро Санчеса (ИСРП) и "Объединение" - 152.

При голосовании за кандидатуру премьер-министра, которому будет поручено составить новое правительство, впрочем, лидер "Народной партии" Альберто Нуньес Фейхоо набрал всего 172 голоса из необходимых 176, а Санчес при поддержке малых партий смог получить одобрение от 179 депутатов конгресса. После этого он сформировал правительство меньшинства с участием "Объединения", а оппозиция призвала к проведению повторных выборов.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Памятник в Мадриде левым активистам, убитым в 1977 году франкистами.

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

Испания - путь от диктатуры Франко к демократии

Во второй половине 70-х годов прошлого столетия Испания совершила исторический переход от диктатуры к демократии. Как проходил этот процесс и что он принес стране - в фотогалерее DW.
Политика8 октября 2019 г.15 фото
external

Почему жители Испании протестуют против массового туризма | "Европа в фокусе"

Почему жители Испании протестуют против массового туризма | "Европа в фокусе"

Конец лета - популярный период отпусков и сезон больших заработков для туриндустрии. Испания в 2023 году побила рекорд - более 85 миллионов гостей из-за рубежа приехали в страну отдохнуть или полюбоваться достопримечательностями. Но радости по этому поводу у местных жителей все меньше. Они выходят на акции протеста, требуя сократить турпоток - собенно на столь любимом туристами острове Майорка.
Политика22 августа 2024 г.26:00 мин.
Альберто Нуньес Фейхоо, лидер Народной партии Испании

Новый Вавилон в парламенте Испании?

Новый Вавилон в парламенте Испании?

Парламент Испании отклонил кандидатуру Альберто Нуньеса Фейхоо, лидера Народной партии, на пост премьер-министра. Альтернативная фигура - Педро Санчес - тоже вызывает разногласия у депутатов и в обществе.
Политика27 сентября 2023 г.
Показать еще