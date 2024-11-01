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Число жертв наводнения в Испании превысило 200 человек

Сергей Ромашенко
1 ноября 2024 г.

Опустошительные наводнения в Испании лишили тысячи людей электроснабжения, питьевой воды и продовольствия. Только накануне сообщалось о не менее чем 150 погибших.

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Последствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в ВаленсииФото: David Ramos/Getty Images

В Испании число жертв катастрофического наводнения достигло не менее 205 человек. Поскольку многие по-прежнему числятся пропавшими без вести, количество жертв, по всей видимости, будет продолжать расти, сообщили спасательные службы в пятницу, 1 ноября.

После мощных проливных дождей, обрушившихся на Испанию в ночь на 30 октября, многие районы на востоке страны остаются затопленными. Особенно сильно пострадал средиземноморский регион Валенсия, где спасатели обнаружили уже тела 202 погибших. Еще несколько человек погибли в Кастильо-Ла-Манче и Андалусии.

Только накануне власти сообщали о как минимум 158 жертвах. Поскольку после стихийного бедствия прошло уже три дня, шансов найти выживших остается все меньше.

Катастрофические проливные дожди

По данным метеослужбы, в ночь на 30 октября в ряде районов Валенсии за несколько часов выпало более 300 литров осадков на кв. м. В небольшой деревне Чива на квадратный метр выпал 491 литр дождя. Это соответствует годичному объему осадков в регионе. Мощные потоки воды и грязи сносили мосты и увлекали за собой людей, автомобили и даже целые дома.

Региональное правительство Валенсии критикуют за то, что оно слишком поздно оповестило население о возможных последствиях катастрофических дождей. Тысячи людей остаются без электроэнергии, многие дороги непроходимы. От окружающего мира отрезаны целые районы, люди страдают от нехватки питьевой воды и продовольствия.

Правительство Испании увеличило число солдат, задействованных в спасательной операции, с 1200 до 1700 человек. В поисковой операции применяют дроны и специально обученных собак.

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