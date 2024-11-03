Наводнение в Испании: жители Пайпорты закидали грязью короля

Наводнение в Испании: жители Пайпорты закидали грязью короля3 ноября 2024 г.
Король Испании Филипп VI в воскресенье, 3 ноября, посетил Пайпорту - один из пострадавших от масштабного наводнения городов, где столкнулся с разгневанными жителями. Самого монарха забросали грязью, а в адрес других высокопоставленных представителей власти, в том числе королевы Летисии, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона звучали выкрики "Убирайтесь!" и "Убийцы".
Кроме того, горожане угрожающе размахивали лопатами и палками. Телохранителям удалось защитить главу государства с помощью раскрытых зонтов. В ситуацию пришлось вмешаться патрулю конной полиции.
Монарх и его супруга пытались поговорить с пострадавшими от разгула стихии людьми и успокоить их, однако обстановка в городе накалилась, отмечает телерадиокомпания RTVE. По ее данным, визит Филиппа VI был завершен досрочно.
Последствия проливных дождей в Испании
В ночь на 30 октября в ряде регионов Испании за считанные часы выпал годовой объем осадков. Потоки воды и грязи разрушали мосты и уносили с собой людей, автомобили и даже отдельные здания. От последствий сильных ливней погибли не менее 217 человек. Тысячи людей остаются без электроэнергии или столкнулись с нехваткой питьевой воды и продовольствия.
Правительство Валенсии критикуют за позднее оповещение о возможных последствиях ливней. Критике подвергаются и власти королевства, поскольку во многие населенные пункты помощь не поступала в течение нескольких суток. Доступ в некоторые районы до сих пор заблокирован, к спасательной операции привлечена армия.