  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоИспания

Наводнение в Испании: жители Пайпорты закидали грязью короля

Павел Мыльников
3 ноября 2024 г.

Филипп VI и его супруга посетили пострадавший от наводнения регион. Жители встретили их угрозами и лопатами. Последствия ливней в Испании унесли жизни более 200 человек.

https://p.dw.com/p/4mYAa
Король Испании Филипп VI в пострадавшей от наводнения Пайпорте
Филипп VI в ПайпортеФото: David Melero/AP Photo/picture alliance

Король Испании Филипп VI в воскресенье, 3 ноября, посетил Пайпорту - один из пострадавших от масштабного наводнения городов, где столкнулся с разгневанными жителями. Самого монарха забросали грязью, а в адрес других высокопоставленных представителей власти, в том числе королевы Летисии, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона звучали выкрики "Убирайтесь!" и "Убийцы".

Кроме того, горожане угрожающе размахивали лопатами и палками. Телохранителям удалось защитить главу государства с помощью раскрытых зонтов. В ситуацию пришлось вмешаться патрулю конной полиции.

Монарх и его супруга пытались поговорить с пострадавшими от разгула стихии людьми и успокоить их, однако обстановка в городе накалилась, отмечает телерадиокомпания RTVE. По ее данным, визит Филиппа VI был завершен досрочно.

Последствия проливных дождей в Испании

В ночь на 30 октября в ряде регионов Испании за считанные часы выпал годовой объем осадков. Потоки воды и грязи разрушали мосты и уносили с собой людей, автомобили и даже отдельные здания. От последствий сильных ливней погибли не менее 217 человек. Тысячи людей остаются без электроэнергии или столкнулись с нехваткой питьевой воды и продовольствия.

Правительство Валенсии критикуют за позднее оповещение о возможных последствиях ливней. Критике подвергаются и власти королевства, поскольку во многие населенные пункты помощь не поступала в течение нескольких суток. Доступ в некоторые районы до сих пор заблокирован, к спасательной операции привлечена армия.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Затопленные дома в Чехии

Наводнения, ураганы, пожары в 2024 году

Наводнения, ураганы, пожары в 2024 году

Природные катаклизмы: наводения, ураганы, оползни, аномальная жара и лесные пожары в 2024 году принесли немало бед. Они привели к человеческим жертвам и нанесли ущерб во всем мире. Где бушевала стихия - в фотогалерее DW.
Катастрофы2 октября 2024 г.18 фото
external

Страшное наводнение в Испании: пострадавшие возмущены реакцией властей

Страшное наводнение в Испании: пострадавшие возмущены реакцией властей

Спасатели в Испании ищут тела погибших в результате наводнения, унесшего жизни более 200 человек. Многие из пострадавших возмущены неадекватной, по их мнению, реакцией властей на кризис. Корреспондент DW Ян-Филипп Шольц отправился в одну из наиболее пострадавших общин - в регион Валенсия.
Природа и окружающая среда2 ноября 2024 г.02:51 мин.
Грозовые облака - предвестники плохой погоды

Прогноз погоды: что изменится в будущем

Прогноз погоды: что изменится в будущем

Экстремальные погодные условия как последствия потепления климата будут случаться все чаще. Новое поколение метеоспутников должно помочь с более точными предсказаниями стихийных бедствий и прогнозами погоды.
Культура3 августа 2023 г.
Показать еще