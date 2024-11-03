Наводнение в Испании: жители Пайпорты закидали грязью короля

Филипп VI и его супруга посетили пострадавший от наводнения регион. Жители встретили их угрозами и лопатами. Последствия ливней в Испании унесли жизни более 200 человек.

Король Испании Филипп VI в воскресенье, 3 ноября, посетил Пайпорту - один из пострадавших от масштабного наводнения городов, где столкнулся с разгневанными жителями. Самого монарха забросали грязью, а в адрес других высокопоставленных представителей власти, в том числе королевы Летисии, премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы автономного сообщества Валенсия Карлоса Масона звучали выкрики "Убирайтесь!" и "Убийцы".

Кроме того, горожане угрожающе размахивали лопатами и палками. Телохранителям удалось защитить главу государства с помощью раскрытых зонтов. В ситуацию пришлось вмешаться патрулю конной полиции.

Монарх и его супруга пытались поговорить с пострадавшими от разгула стихии людьми и успокоить их, однако обстановка в городе накалилась, отмечает телерадиокомпания RTVE. По ее данным, визит Филиппа VI был завершен досрочно.

Последствия проливных дождей в Испании

В ночь на 30 октября в ряде регионов Испании за считанные часы выпал годовой объем осадков. Потоки воды и грязи разрушали мосты и уносили с собой людей, автомобили и даже отдельные здания. От последствий сильных ливней погибли не менее 217 человек. Тысячи людей остаются без электроэнергии или столкнулись с нехваткой питьевой воды и продовольствия.

Правительство Валенсии критикуют за позднее оповещение о возможных последствиях ливней. Критике подвергаются и власти королевства, поскольку во многие населенные пункты помощь не поступала в течение нескольких суток. Доступ в некоторые районы до сих пор заблокирован, к спасательной операции привлечена армия.