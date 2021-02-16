Коронавирус: в Нидерландах сохранили комендантский час

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 84,8 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 17 февраля (время московское).

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Если люди не будут соблюдать меры предосторожности, возможна третья волна пандемии COVID-19, предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире "России 1". Это связано с тем, что человечество еще не выработало достаточный коллективный иммунитет против коронавируса.

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Власти Сан-Марино планируют в ближайшее время получить 7,5 тыс. доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По данным газеты Serenissima, поставки могуть начаться уже в среду. Планируется, что вакцину будут хранить в специально оборудованном помещении до тех пор, пока власти не завершат процедуру одобрения ее применения. Население Сан-Марино 33 тысячи человек. Певоначально предполагалось, что страна получит вакцину из Италии, однако итальянские власти сами столкнулись с нехваткой препарата.

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Апелляционный суд Гааги оставил в силе действующий в Нидерландах комендантский час. По словам судьи, это решение принято с учетом "интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска", поданного фондом "Правда о вирусе". За несколько часов до этого окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими СМИ. Окружной суд признал комендантский час (запрет на выход из дома с 21.00 до 04.30), введенный в стране 23 января, "сильным нарушением" свободы передвижения и права на частную жизнь, отметив, что ограничение было принято без участия парламента. В начале февраля комендантский час был продлен до 2 марта. В конце января его введение привело к протестам, переросшим в беспорядки.

Хроника пандемии 16 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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