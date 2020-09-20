 Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2021

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Мир

Джефф Безос уйдет с поста гендиректора Amazon

Самый богатый человек мира решил покинуть пост гендиректора возглавляемой им компании Amazon. Концерн в 2020 году сумел увеличить чистую прибыль почти на 10 миллиардов долларов.

Джефф Безос

Джефф Безос

Концерн Amazon в своем пресс-релизе во вторник, 2 февраля, объявил о том, что основатель и генеральный директор компании Джефф Безос в третьем квартале 2021 года покинет свой пост и займет должность исполнительного председателя совета директоров. "Прямо сейчас я вижу, что Amazon находится в своей лучшей форме, что касается внедрения новых изобретений, поэтому это оптимальное время для этого перехода", - прокомментировал это решение сам Безос.

Экологический фонд Безоса

В феврале 2020 года  Джефф Безос объявил, что выделит 10 миллиардов долларов США на борьбу с изменением климата и создаст экологический фонд под  названием Bezos Earth Fund. Целью фонда станет финансирование "ученых, активистов, неправительственных организаций", а также поддержка "любых усилий, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить природу". "Мы можем спасти Землю", - подчеркнул глава Amazon.

Джефф Безос занимает первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира Forbes. Это обусловлено отчетом Amazon о доходах за 2020 год, который показал рост чистой прибыли компании почти на 10 миллиардов долларов США по сравнению с 2019 годом.

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    Автор: Томас Кольман


Контекст

Самым богатым человеком мира стал глава Amazon

Джефф Безос занял первую строчку в рейтинге Forbes, за ним следуют Билл Гейтс и Уоррен Баффет. На четвертом месте - Бернар Арно, на пятом - Марк Цукерберг.  

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